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2019-04-30 موقف أبوي من أمير تبوك تجاه طفلة أهدته صورة من رسم والدتها متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي - تبوك على هامش تخريج الدفعة الخامسة من طلاب وطالبات كليات الغد الصحية وأثناء مغادرة صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز مقر الحفل قابلته طفلة صغيرة وقامت بإهدائه صورة من رسم والدتها.

وقابلها أمير تبوك بابتسامته المعهودة وقبّلها واحتضنها وسألها هل تريدين أن تكوني رسامة كوالدتك عند الكبر؟ فأجابته ببراءة الأطفال : لا .. أريد أن أصبح كابتن طيار وأقود الطائرة وأدافع عن بلدي. فما كان من سموه إلا أن قبّلها واحتضنها على كلامها ومشاعرها بهذا العمر تجاه وطنها وقيادتها.









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