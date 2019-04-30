أمير تبوك لـ المخترعة القيسي : أنت مثال للمرأة السعودية

2019-04-30

متابعات الخليج 365 - تبوك

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك، بمكتبه بالإمارة اليوم المخترعة السعودية مريم عبدالله القيسي مشرفة القيادة المدرسية بتعليم تبوك الحاصلة على الميدالية الذهبية والبرونزية في معرض المخترعين في موسكو ” أرخميدس” 2019م.

وأبدى سموه إعجابه بما حققته المخترعة متمنيًا لها المزيد من التوفيق والنجاح قائلا : أنت مثال للمرأة السعودية التي يجب أن يرى العالم جهودها وما قدمت وتقدم ، مشيرًا إلى أن السنوات الأخيرة تشهد تحقيق المرأة السعودية للعديد من الإنجازات، موجهاً سموه بتقديم الدعم وكافة التسهيلات لمشرفة القيادة المدرسية بتعليم تبوك مريم بنت عبدالله القيسي.

Advertisements

عقب ذلك تشرفت المخترعة مريم القيسي بتقديم هدية تذكارية لسموه ونسخة من الشهادات التي حصلت عليها في مسابقة أرخميدس للاختراعات العلمية والعملية.

وقد عبرت القيسي عن شكرها وتقديرها لصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، مؤكدة أن استقبال سموه لها يعد حافزا لتقديم المزيد من الاختراعات، معربة عن عظيم امتنانها لسموه لرعايته واهتمامه بأبناء المنطقة في جميع المجالات الذين يحققون فيها تميزًا على مستوى العالم.

وكانت المخترعة مريم قد اخترعت حقائب السفر المريحة الهادفة إلى إيجاد حل للمشكلة التي يعاني منها المسافرين عبر المطارات الدولية والمحلية، كما أن القيسي تسعى للحصول على براءات اختراع جديدة في مجال خدمة ذوي الهمم العالية، وجنودنا البواسل بالقوات المسلحة.

يذكر أن القيسي قد سبق لها الحصول على جائزة سمو أمير منطقة تبوك للتفوق العلمي.