الان تتابع بالفيديو: طالب السادسة من عمره يبهر مسؤولي وقيادات تعليم الطائف في حفل التميز والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الطائف- الخليج 365- عبد الله العازمي:

أبهر الطالب عمر أحمد الشهيب ذو الستة أعوام والذي يدرس بالصف الأول الابتدائي مسؤولي وقيادات تعليم الطائف بإلقائه المميز وفصاحته العالية لقصيدة شعرية لمدير مكتب التعليم بجنوب الطائف سليمان السواط.

وقد ألقاها في احدى الفقرات ونالت استحسان الحضور خلال الحفل الذي أقامه مركز التميز بالطائف للمتميزين والمتميزات والمرشحين والمرشحات لجائزة التميز.

وأكد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي: أن التميز ليس مجرد عمل نمطي مؤقت بل هو عملية حراك فكري تغذيه دافعية قوية لبلوغ أقصى درجات التقدم.



وأوضح : أن جائزة تعليم الطائف للأداء المتميز تستهدف المدارس ومكاتب التعليم للبنين والبنات والتي تمكنت من تحقيق أعلى درجات الاداء المهني والإنتاج خلال العام الدراسي المنصرم.



مؤكداً أن إدارة التعليم بالطائف تزخر بالكثير من الطاقات والكفاءات المبدعة التي تمتلك روح المنافسة، وقد حققت خلال العام المركز الأول لجائزة التعليم للتميز للإدارة المبادرة بالإضافة إلى العديد من المراكز المتقدمة على الوزارة.



وأكد سعي مركز التميز لدعم المتميزين والمتميزات في شتى المجالات مقدماً في الوقت ذاته شكره وتقديره للمتميزين والمتميزات الذين يعدون رموزاً يقتدي بها في الدورة الماضية والمرشحين في الدورة الحالية على مستوى الوزارة.

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كما قدم شكره لمدير مركز التميز سعيد المالكي ومساعدته ولجميع منسوبيه من مشرفين ومشرفات وإداريين وإداريات وذلك خلال رعايته لحفل تكريم المرشحون والفائزون في جائزة التعليم للتميز “متميزون في القمة “في مسرح التعليم بالحلقة.

وذلك بحضور مساعديه للشؤون المدرسية والشؤون التعليمية (بنين وبنات) والخدمات المساندة ومديري الادارات والمكاتب والمشرفين التربويين والمكرمين وصناع التميز.

ثم توج اللهيبي المتميزين من مشرفين وقادة مدارس وإداريين وطلاب التعليم المتميزين بالمحافظة بالإضافة إلى تكريم الرعاة والداعمين والمشاركين.

وفي السياق كرم المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الفائزين في مسابقة المنسق الإعلامي المتميز والتي أطلقتها إدارة الاعلام والعلاقات العامة بالإضافة إلى تكريم الرعاه الرسميين للمسابقة.

وفي الجانب النسائي كرمت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية مها بنت طاهر الزايدي الفائزات والمرشحات في جائزة التعليم للتميز وفي جائزة تعليم الطائف للأداء المتميز من مشرفات وقائدات مدارس ومعلمات وطالبات في شتى فئات الجائزة بالإضافة لتكريمها للفائزات والمشاركات في المسابقة الإعلامية التي اطلقتها إدارة العلاقات العامة والإعلام بتعليم الطائف.