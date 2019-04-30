الان تتابع بالصور: افتتاح مجمع الشيخ صالح الراجحي للإسكان التنموي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جازان- الخليج 365:

أخذت إدارة أوقاف صالح عبدالعزيز الراجحي على عاتقها وهي تؤدي رسالتها الخيرة في وطننا المبارك الاهتمام بتبني المساهمة في مشروعات التنمية المتنوعة التي انطلقت منها فكرة إنشاء مجمع الشيخ صالح الراجحي للإسكان التنموي بمنطقة جازان بالتعاون مع جمعية الأمير محمد ناصر بن عبدالعزيز للإسكان الخيري.

صرح بذلك سعادة الأمين العام الأستاذ/ عبدالسلام بن صالح الراجحي حيث ذكر في معرض حديثه بهذا الخصوص أن إدارة الأوقاف وهي تقدم للمجتمع هذا المجمع النموذجي المتكامل تدرك أن السكن من ضرورات الحياة كما تدرك أن المستفيدين من هذا المشروع جزء لا يتجزأ من مجتمعنا، ومن حقهم علينا توفير سبل الحياة الكريمة، وذلك بتأمين السكن الملائم لهم.

فمجمع الشيخ صالح الراجحي للإسكان التنموي يعد صرحاً تنموياً متكاملاً؛ روعي فيه الموقع المتميز والبناء وفق أفضل المواصفات الإنشائية والمعمارية.

كما حرصت إدارة الأوقاف بأن يكون مجهزاً بجميع إجراءات الأمن والسلامة والتجهيزات الفنية الأخرى, ولم يتوقف هذا الدعم عند الإنشاء فحسب بل قامت إدارة الأوقاف بالتأثيث الكامل لجميع الوحدات حتى يكون جاهزاً لسكن الأسر المستفيدة دون تحميلها تلك التكاليف.

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وأضاف الراجحي أن هذا المجمع المبارك بحمد الله ينضم لمشروعات تنموية نوعية منها الطبية والاجتماعية والتعليمية التي سبق لإدارة الأوقاف إنشاؤها في مختلف مناطق المملكة.

وأوضح الراجحي أن هذه الإسهامات المتنوعة التي تقدمها إدارة الأوقاف بالتعاون مع الجهات الحكومية في وطننا الغالي؛ إنما هي دعم مبارك لجهود حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع – حفظهم الله- في توفير الخدمات النوعية، والحياة الكريمة لكل مواطن ومقيم على هذه الأرض الطاهرة.

كما تعكس هذه المشروعات على أرض الواقع إسهامات إدارة الأوقاف في تحقيق التنمية الشاملة في مختلف أرجاء الوطن، وتبذل إدارة الأوقاف جهودها منذ تأسيسها على يد الواقف والدنا الشيخ صالح بن عبدالعزيز الراجحي – أسكنه الله فسيح جناته- في تنفيذ مشروعات وبرامج متنوعة في مختلف المجالات سواء الإغاثية أو التنموية أو الدعوية أو الاجتماعية أو الصحية داخل المملكة وخارجها، وهي بذلك تؤدي واجباتها ومسؤولياتها الاجتماعية، وقد أثمرت هذه الجهود بحمد الله ثماراً خيرية يانعة في خدمة المستفيدين منها.

وفي الختام رفع الراجحي شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان على تفضله برعاية وتشريف حفل افتتاح مجمع الشيخ صالح الراجحي للإسكان التنموي كما تقدم بالشكر لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان على حضوره لهذا الحفل المبارك، سائلاً المولى القدير أن يديم الرخاء والاستقرار على مملكتنا الغالية.