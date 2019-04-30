مواجهات في محيط قاعدة عسكرية فنزويلية بعد عصيان عسكري

جدة - عمرو شويل وكالات - الخليج 365:

شهد محيط قاعدة عسكرية فنزويلية، أعلن غوايدو عصيانا عسكريا فيها، مواجهات متعددة، بحسب ما نشرت وكالة الصحافة الفرنسية.

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في سياق متصل، أغلقت السفارة البريطانية أبوابها في العاصمة الفنزويلية كاراكاس اليوم الثلاثاء، في ظل محاولة الانقلاب على الحكم.

وقالت القناة الدبلوماسية الرسمية لبريطانيا على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي إن هذا القرار جاء ” بسبب الاضطرابات الأهلية” وطالبت المواطنين ” بالالتزام بالحذر”. بحسب ما نشرت “د ب أ”.

وسنوافيكم بمزيد من التفاصيل.