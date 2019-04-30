نتائج قياس تحصيلي برقم الهوية الوطنية المباشر qiyas results الورقي

ننشر رابط استعلام نتائج قياس تحصيلي برقم الهوية المباشر للاستعلام عن نتائج قياس برقم الهوية الوطنية فقط ورمز التحقق عبر موقع قياس الخدمات الإلكترونية qiyas results الرسمي، حيث أعلن المركز الوطني للقياس بالمملكة العربية السعودية من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “قياس تويتر” عن إطلاق نتائج التحصيل الدراسي الورقي “الفترة الأولى” للذكور والإناث يوم الأربعاء بتاريخ 26 شعبان 1440هـ الموافق لتاريخ 1 مايو 2019م.

وقد تم الإيضاح من جانب “إبراهيم الرشيد” المتحدث الرسمي باسم المركز الوطني للقياس أن المركز قد بدأ تطبيق مقياس التحصيل الدراسي للتخصصات النظرية والعملية في 178 مقراً من مقرات مركز قياس على مستوى مدن ومحافظات المملكة العربية السعودية، وقد استهدف اختبار التحصيل الدراسي 1440 طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي والخريجين، ومن خلال موقع نجوم مصرية نوفر رابط موقع مركز قياس الخدمات الإلكترونية الرسمي من أجل تسجيل دخول قياس بالسجل والإطلاع على قياس النتائج 1440.

نتائج قياس تحصيلي برقم الهوية 1440

انتهت اختبارات قياس التحصيل الدراسي للتخصصات النظرية والعملية الفترة الأولى “ورقي” بتاريخ 10 أبريل 2019م، وقد أعلن مركز قياس رسمياً عن إطلاق نتائج القياس التحصيلي يوم الأربعاء الموافق لتاريخ 1 مايو 2019م، وتنقسم اختبارات التحصيل الدراسي إلى اختبارات للتخصصات النظرية وأخرى للتخصصات العلمية:

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التحصيل الدراسي للتخصصات العلمية:

يقوم اختبار التحصيل الدراسي للتخصصات العلمية بقياس مدى تحصيل الطالب أو الطالبة في عدد من المواد الدراسية أثناء دراسته بالقسم العلمي من المرحلة الثانوية، حيث يهدف إلى قياس التحصيل الدراسي لدى الطالب بالمرحلة الثانوية بمواد معينة، وتكون أسئلة أقسام هذا الاختبار مرتكزةً على المفاهيم العلمية العامة بالمواد الآتية (الأحياء، الكيمياء، الفيزياء، الرياضيات)، ويتم استعلام نتائج اختبارات قياس 1440 من خلال رابط الاستعلام عن نتائج قياس تحصيلي برقم الهوية الوطنية الرسمي المرفق.

اختبار التحصيل الدراسي للتخصصات النظرية:

تقوم اختبارات التحصيل الدراسي للتخصصات النظرية بقياس مدى تحصيل الطالب والطالبة في عدد من المواد الدراسية أثناء دراسته بالقسم النظري من المرحلة الثانوية، ويُقدم باللغة العربية، حيث يهدف إلى قياس التحصيل الدراسي لدى الطالب بالمرحلة الثانوية بمواد نظرية محددة، وتكون أسئلة أقسام هذا الاختبار مرتكزةً على المفاهيم العلمية العامة بالمواد الآتية (الحديث والثقافة الإسلامية، التوحيد، الفقه، النحو والصرف، الأدب، التاريخ، الجغرافيا)، ويتم استعلام نتائج اختبارات قياس التحصيلي الورقي “نظري” من خلال رابط الاستعلام عن نتائج قياس تحصيلي برقم الهوية 1440 التالي:

استعلام نتائج قياس برقم الهوية.

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