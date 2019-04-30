شكرا لقرائتكم خبر عن «الغذاء والدواء» تلزم مصنّعي ومستوردي منتجات الخبز بحد أعلى للملح ابتداءً من الغد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

تبدأ الهيئة العامة للغذاء والدواء غداً, تطبيق اللائحة الفنية السعودية رقم SFDA.FD 2362/2018 «الاشتراطات الفنية لإنتاج الخبز»، التي تُلزم مصنّعي ومستوردي منتجات الخبز بحد أقصى لكمية الملح في الخبز لا يزيد على 1 غرام لكل 100 غرام من المنتج النهائي.

ويمثل هذا الإجراء أحد أهداف «استراتيجية مشاركة الهيئة في تنظيم الغذاء الصحي»، ويأتي استكمالاً لجهود الهيئة في مواءمة تشريعاتها مع متطلبات منظمة الصحة العالمية (WHO) الهادفة إلى تقليل استهلاك كمية الملح في المنتجات الغذائية.

وأطلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء مؤخراً حملة توعوية بفوائد تقليل الملح في الخبز، ومنها خفض احتمال الإصابة بالأمراض المزمنة: مثل أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم، إضافة إلى طرق حساب مستويات الملح في الخبز.

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وزار مفتشون من الهيئة العامة للغذاء والدواء وأمانة منطقة الرياض مؤخراً مصانع مخبوزات بمدينة الرياض، لتوعية العاملين فيها بكيفية حساب مستويات الملح في الخبز استعداداً لتطبيق لائحة ملزمة بهذا الخصوص غداً.

وامتدت زيارات مفتشي الهيئة التوعوية بالاشتراطات الفنية لإنتاج الخبز إلى بقية المناطق.

ووزع المفتشون على المصانع بوسترات توعوية باللغات العربية والإنجليزية والفليبينية والأوردية، تتضمن معلومات عن آلية حساب مستويات الملح في الخبز بما يضمن عدم تجاوز النسبة المحددة.