شكرا لقرائتكم خبر عن أمير تبوك يسلم وحدات سكنية لمستفيدي الإسكان التنموي.. غداً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - علي بدير (تبوك)

يسلم أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان غداً (الأربعاء)، عدداً من الوحدات السكنية لمستفيدي برنامج الإسكان التنموي التابع لوزارة الإسكان، وذلك بحضور وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل.

وتمثل هذه الوحدات السكنية الدفعة الأولى لمستفيدي الإسكان التنموي من مشروع «إسكان تبوك» والذي تبلغ مساحته أكثر من 950 الف متر مربع ويضم المشروع أراضي مجانية وأكثر من 900 فيلا جاهزة للتسليم ضمن مشروع سكني متكامل الخدمات، كما سيتم تسليم عدد من الوحدات السكنية وفرها البرنامج عن طريق خيار الشراء المباشر من السوق بالشراكة مع الجمعيات الخيرية والقطاع غير الربحي.

يذكر أن وزارة الإسكان أعلنت من خلال برنامج «سكني» عن إطلاق 7 مشاريع سكنية في منطقة تبوك، إضافة إلى توفير العديد من الخيارات السكنية لأهالي المنطقة تشمل الأراضي المجانية، والقروض العقارية المدعومة للحصول على خيار البناء الذاتي، وشراء الوحدات السكنية الجاهزة من السوق، بالحصول على قرض عقاري يصل إلى 500 ألف ريال مدعوم الأرباح لمن يقل دخلهم عن 14 ألف ريال.