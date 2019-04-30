شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: تدريب وابتعاث 300 طبيب سعودي سنوياً إلى بريطانيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

شهد وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ اليوم (الثلاثاء) توقيع مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم الصحي في بريطانيا، لتدريب وابتعاث 300 طبيب سعودي سنوياً إلى أفضل المستشفيات البريطانية لبرامج الزمالة والتخصص الدقيق.

وقع الاتفاقية وكيل الوزارة لشؤون الابتعاث الدكتور جاسر بن سليمان الحربش، ومدير التعليم والجودة في إنجلترا لتدريب الأطباء السعوديين لمرحلتي الإقامة الطبية والتخصص الدقيق البروفيسور جيد بيرن.

وأوضح الدكتور الحربش أن توقيع هذه المذكرة يعد نقطة تحول رئيسية في مسار الابتعاث الطبي، مشيراً إلى أن الاتفاقية تأتي ضمن مشروع كبير يدعمه الوزير ونائبه للجامعات والبحث والابتكار وهو مشروع تطوير مقاعد التدريب الطبي على مستوى العالم، مبيناً أنه في المستقبل القريب ستتم إضافة مقاعد جديدة مع دول جديدة في هذا المسار المهم.