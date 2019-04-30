تدريب قيادات أمانة عسير على التغيير المؤسسي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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نظمت أمانة منطقة عسير ممثلة بإدارة التدريب والتطوير اليوم، ورشة عمل بعنوان "قيادة التغيير المؤسسي" والموجه لوكلاء الأمين والمساعدين ومدراء العموم في بمقر الأمانة.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن تلك الورشة جاءت ضمن الخطط التطويرية والتدريبية للعام الحالي، والتي استفاد منها نحو 25 شخصا، وأعدها وقدمها نخبة من المدربين المتميزين، مشيرا إلى أن الورشة تضمنت محاور عدة، أبرزها مفهوم إدارة التغيير ومنهجياته، وتأتي أهمية هذه الورشة في تطوير أداء القيادات بالأمانة للارتقاء بمخرجات العمل البلدي تماشيا مع رؤية المملكة 2030.

مضيفا أن إدارة التدريب والتطوير ستواصل دعم قدرات الموظفين والموظفات كافة بالبرامج والورش التي تتوافق مع الأهداف الرئيسية التي وضعت لأجلها تلك البرامج والدورات، للارتقاء بالموظفين والموظفات، منوها بإعطاء الأمانة التدريب والتطوير اهتماما بالغا كونهما عاملا رئيسا في تطوير الموظفين والموظفات بشكل عام.