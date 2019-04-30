فهد بن سلطان يرعى حفل تخريج الدفعة الخامسة طلاب وطالبات كلية الغد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل رعى أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان اليوم , حفل تخريج الدفعة الخامسة من طلاب وطالبات كلية الغد الدولية للعلوم الطبية التطبيقية والبالغ عددهم 73 خريجا وخريجة في تخصصات طب الطوارئ والتمريض والأشعة والمختبرات الطبية, وذلك بمركز الأمير سلطان الحضاري بتبوك .

وكان في استقبال الأمير فهد بن سلطان لدى وصوله مقر الحفل رئيس مجلس أمناء كليات الغد الدولية للعلوم الطبية التطبيقية بالنيابة الدكتور محمد الكنهل،ونائب رئيس مجلس الإدارة بالكليات موسى الزويد وأعضاء مجلس الإدارة ، وعميد كلية الغد بمنطقة تبوك الدكتور مخلد المطيري.

القى عميد الكلية الدكتور مخلد المطيري كلمة رحب فيها بأمير منطقة تبوك لرعايته الحفل وبالحضور من أولياء أمور الطلاب والطالبات، معبراً عن سعادة الجميع بتخريج الدفعة الخامسة من طلاب وطالبات كليات الغد الدولية للعلوم التطبيقية بتبوك، مؤكداً ان رعاية أمير المنطقة لهذا الحفل يعد تكريم للعلم وطلابه، موصياً الخريجين والخريجات ببذل الغالي والنفيس في سبيل رفعة وطنهم وأخذ المكانة التي وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الامين، للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 والتي جندت من أجلها كل سبل التقنية الحديثة في كل مفاصل الحياه , والاستمرار في الدرب للوصول لأعلى درجات العلم في التخصصات المختلفة .

وقال : أننا نعيش في وطن إستثنائي في عهد سلمان الخير الذي يأتي إمتداداً لبقية من سبقوه من متابعة الإنجازات وتأمين العيش الرغيد لكل فرد والسعي لتكون هذه البلاد في طليعة البلاد المتقدمة.

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تلى ذلك كلمة الخريجين والخريجات ألقاها نيابة عنهم الطالب قايد المطيري وعطالله الشمري والطالبة هديل صبحي ، رحبوا فيها براعي الحفل ، مؤكدين على فرحتهم بهذا اليوم , للمشاركة بميادين العمل وقد تسلحوا بالعلم والمعرفة والامل والثقة بالله وبما تعلموه في هذا الصرح خلال سنوات مليئة بالجد والمثابرة , واعدين بأن يكونوا أوفياء لهذا الوطن باذلين جهودهم لخدمة دينهم و وطنهم , مقدمين الشكر والعرفان لآبائهم وأمهاتهم وأعضاء هيئة التدريس ولكل من ساندهم في مسيرتهم حتى وصولهم إلى هذا التتويج, ممتنون لما يقدمه رجالنا البواسل فداءً لدينهم ووطنهم, وقالا: لهم وعد وعهد منا إنا على خطاكم سائرون ولأمتنا حافظون ولأرواحنا دون تراب هذا الوطن باذلون أداءً للحق ووفاءً للمعروف.

وشاهد أمير منطقة تبوك والحضور عرض مرئي نقل من خلاله الخريجين والخريجات مشاعرهم بفرحة التخرج وإنهاء مسيرتهم التعليمية إستعدادا لخدمة هذا الوطن المعطاء .

و كرم أمير منطقة تبوك الخريجين والخريجات المتفوقين ، ثم التقطت الصور التذكارية للخريجين والخريجات .

و في نهاية الحفل قدمت طفلة صغيرة إهداء لأمير منطقة تبوك عبارة عن لوحة رسمتها والدتها، وفي لفتة أبوية من الأمير فهد بن سلطان احتضنها، طارحا تساؤلا حول طموحها المستقبلية والتي أجابت في رغبتها أن تكون طيارة لتدافع عن بلادها .