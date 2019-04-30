أمير تبوك يوجه بالدعم والتسهيلات للمخترعة القيسي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وجه أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان، بتقديم الدعم وكافة التسهيلات للمخترعة السعودية مشرفة القيادة المدرسية في تعليم تبوك مريم القيسي الحاصلة على الميدالية الذهبية والبرونزية في معرض المخترعين في موسكو " أرخميدس" 2019، جاء ذلك خلال استقباله للمخترعة في مقر الأمارة بالمنطقة .

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وأبدى أمير تبوك أعجابه بما حققته المخترعة متمنيا لها المزيد من التوفيق والنجاح قائلا : أنتي مثال للمرأة السعودية التي يجب أن يرى العالم جهودها وماقدمت وتقدم ، مشيرا الى أن السنوات الأخيرة تشهد بتحقيق المرأة السعودية للعديد من الإنجازات .

وقدمت المخترعة القيسي هدية تذكارية لأمير تبوك ونسخة من الشهادات التي حصلت عليها في المسابقة ارخميدس للإختراعات العلمية والعملية، معربة عن شكرها وتقديرها للأمير فهد بن سلطان، وأن استقاله يعد حافزا لتقديم المزيد من الاختراعات، ورعايته واهتمامه بأبناء المنطقة في جميع المجالات التي يحققون فيها تميزا على مستوى العالم .

وكانت المخترعة " مريم " اخترعت حقائب السفر المريحة الهادفة الى إيجاد حل للمشكلة التي يعاني منها المسافرين عبر المطارات الدولية والمحلية ،والتي تسعى إلى الحصول على براءات إختراع جديدة في مجال خدمة ذوي الهمم العالية، وجنودنا البواسل بالقوات المسلحة، كما سبق للمخترعى الحصول على جائزة أمير منطقة تبوك للتفوق العلمي .