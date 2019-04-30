محمد بن مسعود - الدمام - يستفيد منها 1.380 فرداً وُزّعت 230 خيمة و690 بطانية و460 بساطاً للنازحين والمتضررين في مديريات حيران وحرض وعبس بمحافظة حجة، يستفيد منها 1.380 فرداً بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة، ممثلةً بالمركز لتقديم العون للمحتاجين من أبناء الشعب اليمني في مختلف المجالات. بتمويل من "إغاثي الملك سلمان".. مساعدات إيوائية لمديريات محافظة حجة وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-04-30 وُزّعت 230 خيمة و690 بطانية و460 بساطاً للنازحين والمتضررين في مديريات حيران وحرض وعبس بمحافظة حجة، يستفيد منها 1.380 فرداً بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة، ممثلةً بالمركز لتقديم العون للمحتاجين من أبناء الشعب اليمني في مختلف المجالات. Advertisements 30 إبريل 2019 - 25 شعبان 1440 05:36 PM يستفيد منها 1.380 فرداً يستفيد منها 1.380 فرداً وُزّعت 230 خيمة و690 بطانية و460 بساطاً للنازحين والمتضررين في مديريات حيران وحرض وعبس بمحافظة حجة، يستفيد منها 1.380 فرداً بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة، ممثلةً بالمركز لتقديم العون للمحتاجين من أبناء الشعب اليمني في مختلف المجالات. ، بتمويل من "إغاثي الملك سلمان".. مساعدات إيوائية لمديريات محافظة حجة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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