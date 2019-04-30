، "التعليم" تحصد المركز الأول في برنامج أسبوع الفضاء العالمي 2018 ،

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حققت وزارة التعليم، المركز الأول عالمياً في برنامج أسبوع الفضاء العالمي للعام 2018م، الذي تنظمه جمعية الفضاء العالمي بالولايات المتحدة الأمريكية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة لشؤون الفضاء.
جاء ذلك للعام الثالث على التوالي، بعدد الفعاليات والأحداث التي بلغ عددها 2926 حدثًا نفذتها مدارس البنين والبنات في مختلف مناطق المملكة، واعتمدت ضمن برنامج "#إسبوع_الفضاء_العالمي_2018 "، "#Wsw_2018".
ويهدف البرنامج في المملكة إلى التأمل في الكون؛ مما يعزز الجوانب الإيمانية لدى الطلبة ومعرفتهم للأسرار الكونية ومهام رواد الفضاء وأهم الاكتشافات الحديثة، والاطلاع على أحدث التقنيات في علوم الفضاء وآلية عملها وكيفية استخدامها.
وساهمت الوزارة بإدراج بعض العلوم والمعارف ضمن المناهج الدراسية، والمشاركة في عدد من اللقاءات والمؤتمرات الإقليمية والدولية الخاصة بعلوم الفضاء، ومن ضمن البرامج: المشاركة في فعاليات الاحتفال بالأسبوع العالمي للفضاء، وكانت أول مشاركة في عام 2010.
وتنوعت مشاركات الوزارة من خلال المدارس والجامعات في: إقامة المؤتمرات والمنتديات العلمية والبرامج التعريفية التي تهدف إلى زيادة الوعي لدى الطلاب وأفراد المجتمع بعلوم الفضاء.
يذكر أن برنامج أسبوع الفضاء العالمي، يعد أكبر فعالية سنوية تطوعية متعلقة بالفضاء، وتحتفي به وكالات الفضاء والمدارس وأندية الفلك.
"التعليم" تحصد المركز الأول في برنامج أسبوع الفضاء العالمي 2018عبدالحكيم شار الخليج 365 2019-04-30
حققت وزارة التعليم، المركز الأول عالمياً في برنامج أسبوع الفضاء العالمي للعام 2018م، الذي تنظمه جمعية الفضاء العالمي بالولايات المتحدة الأمريكية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة لشؤون الفضاء.
جاء ذلك للعام الثالث على التوالي، بعدد الفعاليات والأحداث التي بلغ عددها 2926 حدثًا نفذتها مدارس البنين والبنات في مختلف مناطق المملكة، واعتمدت ضمن برنامج "#إسبوع_الفضاء_العالمي_2018 "، "#Wsw_2018".
ويهدف البرنامج في المملكة إلى التأمل في الكون؛ مما يعزز الجوانب الإيمانية لدى الطلبة ومعرفتهم للأسرار الكونية ومهام رواد الفضاء وأهم الاكتشافات الحديثة، والاطلاع على أحدث التقنيات في علوم الفضاء وآلية عملها وكيفية استخدامها.
وساهمت الوزارة بإدراج بعض العلوم والمعارف ضمن المناهج الدراسية، والمشاركة في عدد من اللقاءات والمؤتمرات الإقليمية والدولية الخاصة بعلوم الفضاء، ومن ضمن البرامج: المشاركة في فعاليات الاحتفال بالأسبوع العالمي للفضاء، وكانت أول مشاركة في عام 2010.
وتنوعت مشاركات الوزارة من خلال المدارس والجامعات في: إقامة المؤتمرات والمنتديات العلمية والبرامج التعريفية التي تهدف إلى زيادة الوعي لدى الطلاب وأفراد المجتمع بعلوم الفضاء.
يذكر أن برنامج أسبوع الفضاء العالمي، يعد أكبر فعالية سنوية تطوعية متعلقة بالفضاء، وتحتفي به وكالات الفضاء والمدارس وأندية الفلك.
30 إبريل 2019 - 25 شعبان 1440
05:29 PM
للعام الثالث على التوالي من خلال 2926 فعالية
حققت وزارة التعليم، المركز الأول عالمياً في برنامج أسبوع الفضاء العالمي للعام 2018م، الذي تنظمه جمعية الفضاء العالمي بالولايات المتحدة الأمريكية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة لشؤون الفضاء.
جاء ذلك للعام الثالث على التوالي، بعدد الفعاليات والأحداث التي بلغ عددها 2926 حدثًا نفذتها مدارس البنين والبنات في مختلف مناطق المملكة، واعتمدت ضمن برنامج "#إسبوع_الفضاء_العالمي_2018 "، "#Wsw_2018".
ويهدف البرنامج في المملكة إلى التأمل في الكون؛ مما يعزز الجوانب الإيمانية لدى الطلبة ومعرفتهم للأسرار الكونية ومهام رواد الفضاء وأهم الاكتشافات الحديثة، والاطلاع على أحدث التقنيات في علوم الفضاء وآلية عملها وكيفية استخدامها.
وساهمت الوزارة بإدراج بعض العلوم والمعارف ضمن المناهج الدراسية، والمشاركة في عدد من اللقاءات والمؤتمرات الإقليمية والدولية الخاصة بعلوم الفضاء، ومن ضمن البرامج: المشاركة في فعاليات الاحتفال بالأسبوع العالمي للفضاء، وكانت أول مشاركة في عام 2010.
وتنوعت مشاركات الوزارة من خلال المدارس والجامعات في: إقامة المؤتمرات والمنتديات العلمية والبرامج التعريفية التي تهدف إلى زيادة الوعي لدى الطلاب وأفراد المجتمع بعلوم الفضاء.
يذكر أن برنامج أسبوع الفضاء العالمي، يعد أكبر فعالية سنوية تطوعية متعلقة بالفضاء، وتحتفي به وكالات الفضاء والمدارس وأندية الفلك.
، "التعليم" تحصد المركز الأول في برنامج أسبوع الفضاء العالمي 2018 ،
المصدر : الخليج 365
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