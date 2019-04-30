، ملحقية الصين تحتفل بخريجيها.. و"مسك" تقيم تدريبًا نوعيًا في مجال التطوير المهني ،

محمد بن مسعود - الدمام - الشركات تجري مقابلات مع المبتعثين لاستقطابهم

احتفلت الملحقية الثقافية في الصين بتخريج طلابها وطالباتها المبتعثين لعام 2019، في حفل بهيج حضره السفير السعودي في الصين تركي الماضي، والملحق الثقافي في سفارة السعودية بالصين الدكتور فهد بن ماجد الشريف، ومدير الشؤون الثقافية بالملحقية الثقافية محمد الفوزان، وممثل لشركة هواوي الصينية وممثل لشركة موجو والعديد من المدعوين للحفل، وجمع من المتخرجين والمتخرجات من مبتعثي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي.

كما أقامت الملحقية حفل يوم المهنة مصاحباً لحفل الخريجين، إذ بدأ العديد من ممثلي الشركات الصينية الاطلاع على شهادات الخريجين وخبراتهم واللقاء بهم وإجراء المقابلات الشخصية بهدف ضمهم لكوادرها البشرية والاستفادة من تأهيلهم الأكاديمي وإجادتهم للغة الصينية.

كما أقيمت ورشة عمل في مجال التدريب النوعي، نظمتها مؤسسة الأمير محمد بن سلمان الخيرية "مسك"، من قبل متخصصين بخبرة كبيرة في مجال التطوير المهني بهدف تدريب الطلاب وتحسين مهاراتهم على اقتناص الفرص الوظيفية، حضر الورشة عدد كبير من الطلاب المبتعثين في الصين.

وقدم المحلق الثقافي الدكتور فهد الشريف الشكر للقائمين على الورشة من مؤسسة مسك على مبادرتهم للمشاركة في عقد ورش عمل نوعية تساهم في رفع القدرات البشرية للطلاب في برنامج الابتعاث وتساهم في دفعهم لسوق العمل بمهارات جديدة تساعدهم على النجاح في مسيرتهم المهنية.

واختتمت ورشة العمل بتقديم شهادات تدريب للطلاب الحاضرين للورشة والذين سجلوا أسماءهم مبكرًا وحرصوا على حضورها في العاصمة بكين من مقاطعات ومدن مختلفة.

كما قامت المدرسة السعودية في بكين بتقديم فقرة لطلابها، واختتم الحفل بسحب جوائز لتذاكر مجانية قدمتها الخطوط الجوية السعودية والتقاط صورة جماعية للطلاب وتناول وجبة العشاء.

من جهة أخرى أقامت الملحقية الثقافة السعودية في الصين ندوة بعنوان "إدراج اللغة الصينية في المنهج السعودي"، شارك بها الملحق الثقافي في الصين الدكتور فهد بن ماجد الشريف ومدير الشؤون الثقافية بالملحقية محمد الفوزان، كما حضرها رئيس قسم اللغة العربية في جامعة بكين نائب جمعية الصين للدراسات في الأدب العربي البروفسور عامر لين فنغمين، ووكيل جامعة تبوك للشؤون الأكاديمية الدكتور فيصل بن محمد أبو ظهير، وعدد من المهتمين بتعليم اللغة الصينية.

وأوضح الدكتور فهد الشريف الملحق الثقافي في الصين وعضو لجنة إقرار اللغة الصينية في المناهج السعودية عن العجز في الكوادر المؤهلة لتعليم اللغة الصينية، بأن السعودية لا يعجزها توفير الكوادر المؤهلة، وأن وزارة التعليم تعكف حاليًا على وضع الخطط المؤكدة للاستفادة من خريجي الجامعات في الصين في كافة التخصصات وسيعلن التفاصيل بعد تأكيدها بإذن الله.

كما صرح الدكتور فيصل أبو ظهير بأن جامعة تبوك لديها مساران لتوفير الكوادر المؤهلة في تعليم اللغة الصينية، المسار الأول هو الاستفادة من الخبرات الصينية، والمسار الثاني هو تأهيل خريجي الجامعات الصينية، وناقش المشاركون في الندوة أهمية اللغة الصينية في العصر الحديث ومستقبلاً، والأسباب التي دعت المملكة العربية السعودية لوضع خطة لإدراج اللغة الصينية كمنهج دراسي في جامعاتها ومدارسها وانعكاس هذا القرار على تطوير العلاقات السعودية الصينية الثقافية والاقتصادية ودورها في تقريب المسافات بين الثقافتين العربية والصينية.

وأشادت الندوة بهذا القرار من قبل سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله – الذي يحرص على استشراف المستقبل وفتح كل الطرق والسبل من أجل تحقيق رؤية المملكة 20230 وحرصه على الاستفادة من نمو الصين الاقتصادي والعلمي وتأكيده على أن تعلم اللغة الصينية يساهم في رفع مستوى العلاقات بين البلدين لما فيه مصلحة وخير الشعب.

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