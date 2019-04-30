، 63 حارسًا وحارسة في مستشفى "المؤسس" بمكة بلا رواتب منذ 3 أشهر ،

محمد بن مسعود - الدمام - طالبوا بصرفها قبل دخول شهر رمضان لتأمين مستلزماتهم الغذائية

ناشد عدد من حرّاس وحارسات مستشفى الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة، المسؤولين بضرورة إلزام الشركة بصرف رواتبهم المتأخرة منذ ثلاثة أشهر، لافتين إلى حاجتهم الماسّة لرواتبهم قبل دخول شهر رمضان المبارك، من أجل توفير مستلزمات الشهر من مواد غذائية ونحوها.

وبحسب شكوى الحرّاس وعددهم 63 حارسًا وحارسة يعملون في مستشفى الملك عبدالعزيز بالزاهر بمكة المكرمة، فإنه مضى على عدم تسلّمهم رواتبهم ثلاثة أشهر، حمّلوا أسباب التأخير للشركة المشغلة، وكذلك عدم اتخاذ الشؤون الصحية موقفًا صارمًا ضد مشكلتهم لاسيما مع قرب حلول شهر رمضان.

وقال "الحرّاس" في شكوى لـ"الخليج 365": معاناتنا تكمن في عدم صرف الرواتب لثلاثة أشهر، إلى جانب عدم حصولنا على صور من عقود العمل منذ إلتحاقنا بالعمل، بالإضافة إلى عدم وجود تأمين طبي، مشيرين إلى أن مسؤولين بالشركة هددوهم بالفصل عدة مرات، بعد مطالبتهم بصرف الرواتب.

وأعرب الشاكون عن امتعاضهم الشديد من تأخر رواتبهم كل هذه الأشهر، لافتين إلى أن أغلبهم مهدد بالطرد من منازلهم وإيقاف خدماتهم بسبب عدم سداد أقساط الديون والإيجارات.

وطالبوا المسؤولين في الجهات المختصة التدخل والوقوف على معاناتهم على وجه السرعة وإلزام الشركة بصرف رواتبهم، قبيل حلول شهر رمضان المبارك.