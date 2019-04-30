، في "مروج الرياض".. أجواء رياضية متنوعة للصغار في نادٍ رياضي مخصص للأعمار من ٦ إلى ١٤ سنة ،

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محمد بن مسعود - الدمام - يشهد النادي الرياضي المخصص لصغار السن في حي المروج بالرياض، والمخصص لصغار السن من سن 6 إلى 14 سنة، إقبالاً كبيراً لتنوع الأنشطة والأجواء الرياضية التي يقدمها النادي لعملائه.
ويعمل النادي الرياضي تحت إشراف معلمين تربويين ومدربين مختصين على مستوى عالٍ من الكفاءة.
ويحتوي النادي على 3 ملاعب كرة قدم وبحيرة ألعاب مائية كبيرة تحتوي على زحاليق مائية كبيرة ومسبح أولمبي يحتوي على سبرنق ومسبح داخلي لدورات تعليم السباحة تحت إشراف مدربي سباحة أكفاء، بالإضافة إلى صالة ألعاب ترفيهية تشمل طاولات تنس وهوكي وفريرة وأجهزة لياقة بدنية ورياضات الدفاع عن النفس تايكنودو وكاراتيه.
ويستقبل النادي الرياضي طلبات التسجيل عبر مقره في حي المروج فيما يجيب على استفسارات عملائه عبر:
Instagram : youngsportclub
Twitter : youngsportclub
Snapchat : youngsportclub
YouTube : youngsportclub
Telephone : 0112100005
Mobile : 0542240251
في "مروج الرياض".. أجواء رياضية متنوعة للصغار في نادٍ رياضي مخصص للأعمار من ٦ إلى ١٤ سنةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-30
يشهد النادي الرياضي المخصص لصغار السن في حي المروج بالرياض، والمخصص لصغار السن من سن 6 إلى 14 سنة، إقبالاً كبيراً لتنوع الأنشطة والأجواء الرياضية التي يقدمها النادي لعملائه.
ويعمل النادي الرياضي تحت إشراف معلمين تربويين ومدربين مختصين على مستوى عالٍ من الكفاءة.
ويحتوي النادي على 3 ملاعب كرة قدم وبحيرة ألعاب مائية كبيرة تحتوي على زحاليق مائية كبيرة ومسبح أولمبي يحتوي على سبرنق ومسبح داخلي لدورات تعليم السباحة تحت إشراف مدربي سباحة أكفاء، بالإضافة إلى صالة ألعاب ترفيهية تشمل طاولات تنس وهوكي وفريرة وأجهزة لياقة بدنية ورياضات الدفاع عن النفس تايكنودو وكاراتيه.
ويستقبل النادي الرياضي طلبات التسجيل عبر مقره في حي المروج فيما يجيب على استفسارات عملائه عبر:
Instagram : youngsportclub
Twitter : youngsportclub
Snapchat : youngsportclub
YouTube : youngsportclub
Telephone : 0112100005
Mobile : 0542240251
30 إبريل 2019 - 25 شعبان 1440
04:54 PM
يشهد النادي الرياضي المخصص لصغار السن في حي المروج بالرياض، والمخصص لصغار السن من سن 6 إلى 14 سنة، إقبالاً كبيراً لتنوع الأنشطة والأجواء الرياضية التي يقدمها النادي لعملائه.
ويعمل النادي الرياضي تحت إشراف معلمين تربويين ومدربين مختصين على مستوى عالٍ من الكفاءة.
ويحتوي النادي على 3 ملاعب كرة قدم وبحيرة ألعاب مائية كبيرة تحتوي على زحاليق مائية كبيرة ومسبح أولمبي يحتوي على سبرنق ومسبح داخلي لدورات تعليم السباحة تحت إشراف مدربي سباحة أكفاء، بالإضافة إلى صالة ألعاب ترفيهية تشمل طاولات تنس وهوكي وفريرة وأجهزة لياقة بدنية ورياضات الدفاع عن النفس تايكنودو وكاراتيه.
ويستقبل النادي الرياضي طلبات التسجيل عبر مقره في حي المروج فيما يجيب على استفسارات عملائه عبر:
Instagram : youngsportclub
Twitter : youngsportclub
Snapchat : youngsportclub
YouTube : youngsportclub
Telephone : 0112100005
Mobile : 0542240251
، في "مروج الرياض".. أجواء رياضية متنوعة للصغار في نادٍ رياضي مخصص للأعمار من ٦ إلى ١٤ سنة ،
المصدر : الخليج 365
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