، مصادر "الخليج 365": "التنمية العقارية" يعدل مواد العقد الثلاثي المثيرة للجدل ،

محمد بن مسعود - الدمام - متيحاً المجال للمواطنين للاطلاع عليه بصيغته النهائية عبر موقعه الإلكتروني

علمت "الخليج 365" من مصادر مطلعة أن صندوق التنمية العقارية عدل المادتين الخامسة والسادسة في العقد الثلاثي للدعم السكني، وهي المواد التي أثارت جدلاً بين المواطنين في الفترة السابقة.

ونشر صندوق التنمية العقارية نسخة من العقد بعد التحديث على موقعه الإلكتروني متيحاً بذلك المجال للمواطنين للاطلاع على العقد بصيغته النهائية، وشمل التحديث الأخير للعقد الثلاثي حذف الفقرة الخامسة من المادة السادسة والتي كانت تنص على أن العقد يعدل بشكل تلقائي في حالة صدور تعديلات على أنظمة ولوائح الصندوق على نحو يؤثر على حقوق والتزامات أي من الطرفين.

وأكد الصندوق في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في موقع تويتر أن الصندوق ملتزم بتقديم الدعم للمستفيد طوال مدة العقد كاملة، مضيفًا في تغريدة أخرى أنه مستمر في التزامه التام بكامل نصوص العقد الثلاثي والمشتمل على دعم القرض العقاري المقدم للمواطنين.