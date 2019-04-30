بعد إنهاء أمريكا هذا الإجراء.. الفالح: السعودية مستعدة لإحلال نفط إيران

أكد وزير الطاقة خالد الفالح، أن السعودية مستعدة لتلبية طلب مستهلكي النفط عن طريق إحلال الإمدادات الإيرانية بعد أن تنهي الولايات المتحدة الإعفاءات الممنوحة لمشتري الخام من إيران.
وقال “الفالح”، في مقابلةٍ مع وكالة الإعلام الروسية، إن اتفاق تنسيق مستويات إنتاج النفط العالمي قد يتقرر تمديده بعد يونيو، وأكّد للوكالة قائلاً: “سننظر في المخزونات (النفطية العالمية) هل هي أعلى أم أقل من المستوى العادي؟ وسنضبط مستوى الإنتاج وفقا لذلك، وبناءً على ما أراه الآن أود أن أقول إنه سيكون هناك اتفاقٌ من نوع ما”.
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