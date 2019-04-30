المجمع الفلكي في السعودية يعلن موعد شهر رمضان 2019

أعلنت جامعة المجمع الفلكي بحوطة سدير الرائي في السعودية، اليوم الثلاثاء، أن شهر شعبان فلكياً سيكون ثلاثين يومًا كاملة، وأن دخول شهر رمضان الاثنين القادم.

وأكد مدير المرصد عبدالله الخضيري في تصريحات صحفية، "أن دخول شهر رمضان شرعاً لا يُبنى على توقعات أو حسابات فلكية، وإنما على رؤية شرعية تقرها المحكمة العليا ويعلنها ولي الأمر.

وأوضح أن الزمن الذي سيصادف نهاية شعبان وحلول شهر رمضان، حسب الحسابات الفلكية لمرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير، فآخر شعبان سيكون يوم الأحد ٣٠ شعبان ١٤٤٠هـ حسب تقويم أم القرى الموافق ٥ مايو ٢٠١٩، وهذا من الناحية الفلكية.

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وتابع الخضيري: ولعدم ثبوت دخول شهر شعبان، يكون الأحد ٣٠ شعبان حسب تقويم أم القرى، يكون ٢٩ حسب دخول الشهر من الناحية الشرعية وظروف الهلال في يوم الأحد الموافق ٥ مايو ٢٠١٩، سيتأخر في الغروب عن الشمس بما يزيد عن نصف ساعة.

وأشار إلى أن رؤية الهلال تتوقف على عوامل كثيرة أهمها ما يتعلق بالعوالق التي تُعيق الرؤية من سحب وغبار وبخار ورياح مثيرة، لذا سيكون يوم الاثنين 6 مايو غرة رمضان المبارك فلكياً إن شاء الله".

وبيَّن الخضري: "أما إن غُم عن الناس مساء الأحد، فسيتأخر الهلال عن الشمس بما يزيد عن ٩٠ دقيقة يوم الاثنين، ومسؤولية تحديد اليوم الأول أو المكمل يخص المحكمة العليا فقط". وفق قناة "العربية"