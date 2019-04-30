«البيئة» تحذّر من «أسراب جراد» قادمة من اليمن

حذَّرت وزارة البيئة والمياه والزراعة، من خطر مُحتمل نتيجة تكوُّن أسراب ناضجة وغير ناضجة تنتقل من المناطق الداخلية في اليمن إلى داخل المملكة العربية السعودية في الجنوب «نجران، الدواسر، شرورة»، بدءًا من اليوم وحتى ٦ مايو المقبل.

وأشارت الوزارة، في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن هذه الأسراب تتكون بسبب الرياح، التي ستستمر باتجاه المناطق المهددة حتى نهاية 6 مايو المقبل، موضحة أن هناك احتمالية لانتقال الأسراب لمناطق التكاثر الربيعية التقليدية بين الرياض والقصيم وحائل.

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وقالت وزارة البيئة، إن تقارير منظمة «الفاو» أفادت بتحرك أسراب الجراد في المناطق الداخلية لليمن، غربًا من حضرموت إلى مناطق الحزم ومأرب وعتق، إضافة إلى سرب واحد في المرتفعات شمال صنعاء، وسرب واحد على حدود السعودية بين منطقة العبر وشرورة .

وأشارت الفاو، إلى عدم وجود عمليات المسح والمكافحة في اليمن؛ للظروف الراهنة هناك، مُتابعة: «السكان المحليون يجمعون الجراد، وأنها ستواصل متابعة الوضع والتطورات وإبلاغ الجهات المختصة بالمملكة بذلك مباشرة».

يذكر أن البيئة تواصل عمليات مكافحتها للجراد في الموسم الربيعي؛ حيث تتمثل أنشطتها في: توزيع سيارات الاستكشاف والمكافحة في الرياض والمدينة المنورة والقصيم وحائل والمنطقة الشرقية، والعمل على تأمين المبيدات وتوزيعها على فروع الوزارة ومكاتبها، وتسليم أجهزة الرش وتركيبها على السيارات، وإعادة توزيع أجهزة e-Locust3 الخاصة بتسجيل تقارير الاستكشاف والمكافحة، ومتابعة وتقييم الوضع بشكل مستمر، والدعم الفني واللوجستي لفروع المناطق، ومتابعة أعمال الاستكشاف والمكافحة، بالتعاون مع الفروع، وأخيرًا التواصل مع الدول المجاورة لمتابعة الأوضاع هناك.