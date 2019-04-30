بالفيديو.. ضبط شقة سكنية تُخزّن موادّ غذائية فاسدة في نجران

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية، اليوم الثلاثاء، ضبط شقة سكنية تستخدم في تخزين موادّ غذائية منتهية الصلاحية بمنطقة نجران.

وأظهرت لقطات مصورة نشرتها الوزارة -عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»- أنّ إدارة الرقابة الشاملة بأمانة منطقة نجران، تمكّنت من ضبط شقة سكنية تستخدم في تخزين الموادّ الغذائية منتهية الصلاحية.

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وأضافت الوزارة أنّه تمَّ إغلاق الموقع ومصادرة كل المضبوطات، مع تطبيق لائحة الجزاءات البلدية على المخالفين.

في شأن آخر، أعلنت الوزارة عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، أنّ الفرق الرقابية في بلدية العيون التابعة لأمانة منطقة المدينة المنورة، تمكّنت بالتعاون مع الجهات الأمنية، من إزالة تعديات على أرضٍ حكومية بمنطقة الخليل.

وأوضحت الوزارة أنّ حالة التعدي عبارة عن إحاطة أرض بحواجز ترابية بداخلها فسيل من النخيل بمساحة ٤٦٠٠ متر مربع.