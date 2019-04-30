تعزيزًا لثقافة الأمن والسلامة
نظمت إدارة الأمن والسلامة بالمؤسسة العامة لجسر الملك فهد، تجربة إخلاء وهمية للعاملين بمبنى المؤسسة بالجانب السعودي؛ بهدف تعزيز ثقافة الأمن والسلامة وضمن فعاليات يوم السلامة العالمي.
ووفق ما جاء بالحساب الرسمي للمؤسسة، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، نظمت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، بالتعاون مع لجنة السلامة المرورية بالمنطقة الشرقية، اليوم الأحد، ورشة عمل للسلامة أثناء القيادة المرورية.
وتضمنت ورشة العمل، محاضرات توعوية شارك فيها عدد من منسوبي المؤسسة والقطاعات الحكومية بالجانبين السعودي والبحريني.
وفي ختام ورشة العمل، وبالتزامن مع اليوم العالمي للسلامة، وضمن مبادرات المسؤولية الاجتماعية، قدمت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، لأحد منسوبي لجنة السلامة المرورية بالمنطقة الشرقية من ذوي الهمم العالية بطاقة عبور المسار المخصص لهذه الفئة الغالية من المجتمع.
كانت هذه تفاصيل خبر تجربة إخلاء للعاملين السعوديين بمؤسسة جسر الملك فهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.