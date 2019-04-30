تجربة إخلاء للعاملين السعوديين بمؤسسة جسر الملك فهد

نظمت إدارة الأمن والسلامة بالمؤسسة العامة لجسر الملك فهد، تجربة إخلاء وهمية للعاملين بمبنى المؤسسة بالجانب السعودي؛ بهدف تعزيز ثقافة الأمن والسلامة وضمن فعاليات يوم السلامة العالمي.

ووفق ما جاء بالحساب الرسمي للمؤسسة، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، نظمت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، بالتعاون مع لجنة السلامة المرورية بالمنطقة الشرقية، اليوم الأحد، ورشة عمل للسلامة أثناء القيادة المرورية.

وتضمنت ورشة العمل، محاضرات توعوية شارك فيها عدد من منسوبي المؤسسة والقطاعات الحكومية بالجانبين السعودي والبحريني.

وفي ختام ورشة العمل، وبالتزامن مع اليوم العالمي للسلامة، وضمن مبادرات المسؤولية الاجتماعية، قدمت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، لأحد منسوبي لجنة السلامة المرورية بالمنطقة الشرقية من ذوي الهمم العالية بطاقة عبور المسار المخصص لهذه الفئة الغالية من المجتمع.