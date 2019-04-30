بالصور.. رئاسة شؤون الحرمين تعلن تفاصيل «خطة رمضان»

أكملت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي استعداداتها لتنفيذ خطتها لشهر رمضان المبارك لهذا العام، بمشاركة أكثر من 12 ألف موظف وموظفة من المؤهلين علميًّا وعمليًّا؛ للمراقبة ومتابعة سير العمل خلال شهر رمضان المبارك، إضافة إلى توفير الأعداد الكافية من عمال وعاملات النظافة.

وقال الرئيس العام لشؤون الحرمين الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، في بيان له، إنّ الرئاسة العامة بدأت استعداداتها لموسم شهر رمضان المبارك خلال خطة تتضمّن عددًا من المحاور، منها الخدمي والتوجيهي والعلمي الفكري والهندسي والتشغيلي والفني والتقني والإعلامي والثقافي والاجتماعي والرقابي والتطويري والقوى العاملة.

وأضاف أنَّه سيتم تنفيذ هذه المحاور من خلال تطوير العمل وتحسين مستوى الأداء، وتأهيل الموارد البشرية بما يحقق مصلحة العمل على مدار الساعة؛ لضمان تقديم أفضل الخدمات لقاصدي المسجد الحرام في المطاف والمسعى والسطح والقبو وتوسعة الملك فهد والتوسعة السعودية الثالثة (الشمالية)، وسائر أدوار الحرم وساحاته؛ من أجل إبراز الجهود والإنجازات التي تقدمها الدولة للحرمين الشريفين وعنايتهما بقاصديهما، وتحقق منهج هذه البلاد المباركة في إيصال رسالة الحرمين الشريفين الإسلامية والحضارية والعالمية.

وتتولى الإدارات المختصة تجهيز الأبواب والسلالم خلال موسم رمضان المبارك؛ حيث يبلغ عدد الأبواب بالمسجد الحرام 210 أبواب، و28 سلمًا كهربائيًّا, وعدد المداخل المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة 38 مدخلًا, وعدد المداخل المخصصة لدخول النساء سبعة مداخل, وعدد الجسور سبعة جسور, وعدد العبارات سبعة, ومدخل واحد مخصص لدخول الجنائز.

وفيما يخص «سقيا زمزم»، جهّزت رئاسة الحرمين عددًا من المشربيات الرخامية بلغ عددها 660 مشربية بالمسجد الحرام، وعدد الترامس 25000 ترمس بالمسجد الحرام, وعدد الخزانات «الأستان أستيل» 352 خزانًا, فضلًا عن عشرة آلاف عربة عادية, و1500 عربة كهربائية، كما تؤمن 110 آلاف وجبة إفطار صائم يومي داخل ساحات المسجد الحرام، إضافةً إلى توزيع 5000 آلاف وجبة إفطار للجنود المرابطين، وتهيئة 15000 دورة مياه وسبعة مواقع لحفظ الأمانات بها 250 صندوق أمانات وتجهيز 33 لوحة شحن جوال بطاقة 264 جوال في الساعة.

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وأشار السديس إلى توفير خدمة التوجيه والإرشاد التي تعنى بتوعية العمار والزوار بأمور دينهم وإرشادهم إلى أداء نسكهم وعباداتهم على الوجه الصحيح، ومنها إقامة حلقات للدروس يلقيها عدد من المشايخ والعلماء والمدرسين, وتوزيع المصاحف والمطويات والكتيبات الدينية, وترجمة خطب الجمعة في المسجد الحرام لعدد من اللغات تصل إلى عشر لغات؛ حيث سيقوم 46 مفتيًّا، و29 مدرسًا بإلقاء ما يقارب 670 درسًا علميًّا، كما سيتم توزيع أكثر من مليون و400 ألف كتيب إرشادي، وتوفير 19 مكتبًا للإجابة عن أسئلة واستفسارات قاصدي بيت الله الحرام، وتوفير 96 مطوفًا معتمدًا.

كما سيتم تأمين مليون مصحف بمختلف اللغات والأحجام من إصدار مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، وتهيئة 35 حلقة تحفيظ قران كريم، و 4 مقرءات و500 ألف سماعة استقبال إف إم، وفيما يتعلق بالمعتكفين بالمسجد الحرام فقد تم توفير 1460 خزانة لما يقارب 5000 معتكف بالمسجد الحرام، مع ترجمة خطب الجمعة بالمسجد الحرام إلى لغة الإشارة للصُّم.

وأكّد السديس توفير عشر عربات كهربائية (سعة 14 راكبًا)؛ لنقل كبار السن، وتوفير ثلاث عربات كهربائية (سعة 24 راكب)؛ لنقل ذوي الجنائز، وتوزيع 100 ألف خريطة لخدمات ذوي الهمم، و500 خريطة ذهنية لذوي الإعاقة البصرية، وتنظيم دخول وخروج المصلين, والقضاء على المخالفات, وتهيئة الساحات للصلاة والعناية بنظافتها, وكل ما يساعد قاصدي المسجد الحرام على أداء نسكهم بكل يسر وسهولة.

كما تم تجهيز الخدمات الفنية والإدارات المختصة بتشغيل وصيانة جميع الأجهزة والأنظمة الفنية من الإنارة والتكييف والتهوية وأنظمة الصوت والتحكم والكاميرات وأجهزة الاتصال والسلالم الكهربائية, والمباني واستعداد مكتبة المسجد الحرام للباحثين وطلاب العلم.

وأوضح الرئيس العام أنّ مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، ومعرض عمارة الحرمين الشريفين سيسهم في التعريف بجهود الدولة، وما تبذله بسخاء لأداء النسك والزيارة بيسر وطمأنينة, وتقديم رسالة الحرمين الشريفين الدينية والتوعوية والتثقيفية بصورة عصرية، لافتًا إلى تجهيز جميع خطوط التغذية الكهربائية التبادلية للنظام الصوتي الأساسي والاحتياطي، واستمرار التيار الكهربائي دون انقطاع، وتكثيف أعداد المباخر في أروقة المسجد الحرام وممراته؛ لاستقبال الزوار والمصلين، وترتيب مواعيد التبخير يوميًّا خلال صلاة العشاء والتراويح وقبل صلاة التهجد ليتهيأ بذلك لتطييب المسجد الحرام.

ولفت إلى استخدام أجود أنواع البخور وأنواع الفحم «القرض» الذي يحتفظ بوهجه وحرارته دون شرار ولا رائحة، ويستخدم في ذلك النوع الكولندي النحاسي المطلي بماء الفضة ذي الغطاء المثقّب لنفاذ الطيب منه.