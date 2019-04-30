بالصور.. 6 فرق إسعافية تباشر انقلاب سيارة بالباحة

قال المتحدث الرسميّ لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة، عماد منسي الزهراني، إن محافظة قلوة، شهدت صباح اليوم الأحد وقوع حادث انقلاب.

وأشار الزهراني إلى أن غرفة العمليات تلقّت بلاغًا على الرقم الموحد 997، بشأن وقوع الحادث بمحافظة قلوة– الرميض، وتحديدًا طريق الصعاليك. موضحًا أن البلاغ جاء في تمام الساعة 9:49 صباح اليوم.

وأضاف الزهراني: «تم توجيه ستّ فرق إسعافيه من الهلال الأحمر وأيضًا فرقة من إسعاف الصحة للموقع، وعند وصول أول فرقة ومسح الموقع، اتضح وجود ستّ إصابات».

وأوضح المتحدث باسم الهلال الأحمر بالباحة، أنه بالكشف على الإصابات اتضح أن أربعة منها كانت خطيرة، وإصابتين بسيطتين، تم التعامل معهما إسعافيًّا بالموقع، وبعد ذلك تم نقل خمس إصابات عن طريق إسعافات الهلال الأحمر، وإصابة نُقلت عن طريق إسعاف الصحة لمستشفى قلوة العامّ.