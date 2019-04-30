بلدية بارق تستعيد 250 ألف م2 من الأراضي الحكومية

أزالت بلدية محافظة بارق ولجنة التعديات 250 ألف م2 الإحداثات من الأراضي الحكومية في منطقة جبال ببارق، وذلك بتوجيه من محافظ بارق مفرح بن زايد البناوي، وبمتابعة من رئيس البلدية أحمد عوض البارقي.

وقام مراقبو الأراضي بالبلدية بالإبلاغ عن وجود إحداثات وتعديات على الأراضي الحكومية في منطقة جبال ببارق، ووقفوا مع لجنة التعديات لإزالتها بمعدات البلدية، حيث تمت استعادة أكثر من 250 ألف م2. وإزالة 4 خزانات مياه خرسانية، وعدد كبير من العقوم الترابية والشبوك الحديدية. وستستكمل البلدية ولجنة التعديات في الأيام القادمة الإزالات لاستعادة جميع الأراضي الحكومية التي يحاول المخالفون الاستيلاء عليها.