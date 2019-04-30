بلدية بارق تستعيد 250 ألف م2 من الأراضي الحكومية

وقام مراقبو الأراضي بالبلدية بالإبلاغ عن وجود إحداثات وتعديات على الأراضي الحكومية في منطقة جبال ببارق، ووقفوا مع لجنة التعديات لإزالتها بمعدات البلدية، حيث تمت استعادة أكثر من 250 ألف م2. وإزالة 4 خزانات مياه خرسانية، وعدد كبير من العقوم الترابية والشبوك الحديدية. وستستكمل البلدية ولجنة التعديات في الأيام القادمة الإزالات لاستعادة جميع الأراضي الحكومية التي يحاول المخالفون الاستيلاء عليها.
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