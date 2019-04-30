مدني مكة يلزم المقاولين بمضاعفة معايير الأمان والسلامة استعدادا لرمضان

افتراضات واحتمالات
حول المخاطر التي يضعها الدفاع المدني في الحسبان، أوضح اللواء المطرفي أن الدفاع المدني يبني خططه الوقائية على الافتراضات والاحتمالات لعدد من المخاطر، حتى يكون على درجة مثالية من الاستجابة في حال حدوثها، كحالات الأمطار والسيول والتقلبات الجوية والرياح الشديدة والعواصف الترابية والرعدية، وحوادث الحريق في المنشآت والأبراج السكنية والمستودعات، وحوادث الأنفاق والتلوثات والازدحام والحالات المرضية التي يكون التدخل فيها من الجهات المعنية، ويقوم الدفاع المدني بدور تنسيقي وتقديم المساندة والدعم لهم.
تجنيد الطاقات
جاء ذلك، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد في مكة المكرمة، أمس، لاستعراض خطة الدفاع المدني لمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة في رمضان المبارك للحفاظ على سلامة المعتمرين، بمشاركة مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة اللواء سالم المطرفي، ومدير الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة اللواء عبدالرحمن الحربي. وأكد اللواء المطرفي، أن خطة الدفاع المدني لموسم رمضان مكة المكرمة والمدينة المنورة، المعتمدة من وزير الداخلية، ركّزت على تجنيد كامل الطاقات الآلية والبشرية، لتوفير أقصى وسائل السلامة للمعتمرين وزائري مسجد النبوي، بما يحقق توجيهات وتطلعات القيادة الرشيدة، الرامية إلى توفير أفضل وأرقى الخدمات للزوار والمعتمرين طوال رمضان المبارك. وأفاد بأن وزير الداخلية وجّه جميع الجهات الحكومية المشاركة بتنفيذ أعمال الدفاع المدني في حالات الطوارئ، برفع استعداداتها واتخاذ كل ما تتطلبه مهامها، من تدابير إضافية للمحافظة على أمن وسلامة قاصدي الحرمين الشريفين خلال رمضان المبارك، منوها بمتابعة المدير العام للدفاع المدني الفريق سليمان العمرو، جميع المهام والأعمال المسندة للدفاع المدني في الحرمين الشريفين في رمضان المبارك، مؤكدا جهوزية كامل الطاقات والآليات لخدمة وراحة الزوار والمعتمرين.
3 محاور
أوضح اللواء عبدالرحمن الحربي، أن خطة الدفاع المدني في المدينة المنورة لرمضان المبارك تقوم على 3 محاور، تتمثل في: المحور العملياتي، إذ هيّأت 58 وحدة للدفاع المدني «إطفاء، وإنقاذ، وإسعاف»، تساندها 7 وحدات موسمية منها 5 وحدات على الطرق الخارجية، ووحدتان داخليتان: أولاهما في المنطقة المركزية، والأخرى في مدينة استقبال حجاج البر، مشيرا إلى أنه تم نقل مقر مركز اللحن إلى طريق شجوى المدينة، قرب هجرة جديدة عرعر الجديدة، علاوة على المحور الوقائي الذي تم خلاله إخضاع 630 مبنى لاشتراطات ومتطلبات السلامة، صُرح منها لـ622 مبنى، فيما تقع 8 مبان تحت الإجراء، لافتا إلى أن الطاقة الاستيعابية لجميع دور الإيواء في المدينة المنورة الخاصة بالزوار تبلغ 347212 سريرا. وأكد تشكيل فرق للإشراف الوقائي داخل المنطقة المركزية، لمتابعة متطلبات السلامة بمساكن الزوار، لافتا إلى أن عدد الملاحظات التي رصدت حتى الآن بلغت 109 ملاحظات، تم تلافي 93 ملاحظة، فيما بلغ عدد المخالفات 16 مخالفة، وإغلاق المنشآت غير الملتزمة، وإيقاع الغرامات النظامية عليها خلال لجان النظر في مخالفات الدفاع المدني، موضحا أنه تم تشكيل قوة خاصة للدفاع المدني في المنطقة المركزية للتدخل السريع في حالة وقوع الحوادث، وكذلك استحداث قوة خاصة للمسجد النبوي بالتنسيق مع رئاسة شؤون الحرمين، كما تم تجهيز قوة خاصة للتدخل في الحوادث الخطرة.
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