السعودية اليوم / سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن يلتقي المدير الإقليمي للصليب الأحمر



الرياض 25 شعبان 1440 هـ الموافق 30 إبريل 2019 م واس

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر في مقر البرنامج بالرياض اليوم, المدير الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر يحي عليبي.

وجرى خلال اللقاء بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالشؤون الإنسانية والإغاثية والبرامج الصحية المشتركة بين الجانبين في اليمن.

يذكر أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يقوم بجهود إنسانية وتنموية في إعادة الاعمار في اليمن.

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17:05ت م

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