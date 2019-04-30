السعودية اليوم / أمير حائل استقبل مدير السعودية اليوم فرع وزارة النقل بالمنطقة



حائل 25شعبان 1440هـ الموافق 30أبريل 1440هـ

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بمكتب سموه بالإمارة اليوم , مدير عام فرع وزارة النقل بالمنطقة المهندس تركي الحميدي الشمري .

وفي بداية اللقاء أشاد الأمير عبدالعزيز بن سعد بجهود وزارة النقل وفرع الوزارة بالمنطقة خلال الفترة الماضية وما تم فيها من إنهاء إجراءات مشاريع الطرق داخل مدينة حائل والتي كان البعض منها متعثراً وتسليمها للمقاولين ومتابعة التنفيذ أولاً بأول وكذلك إنهاء الإجراءات الأخيرة لاستئناف العمل في جسر شارع الملك فيصل مع الطريق الدائري .

ثم عرض مدير عام فرع وزارة النقل لسموه الصور للشكل النهائي لمشروع نفق الحمراء الجاري تنفيذه حالياً وتقارير مراحل تنفيذ الطرق الخارجية وأهم التحديات التي تواجهها وآلية تسريع العمل فيها .

ووجه سموه في ختام اللقاء بالحرص على جودة التنفيذ وسرعة الانجاز مؤكداً أن خطوات معالجة المشاريع داخل مدينة حائل ايجابية واستمرار هذه الروح العملية ستنعكس بإذن الله على تطور المنطقة وتقديم خدمات مثلى لأبنائها وزائريها متمنيا للمهندس الشمري وزملائه التوفيق .

// انتهى //

16:48ت م

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