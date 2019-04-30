السعودية اليوم / الخريجي يلتقي سفير جمهورية قيرغزستان بتركيا



أنقرة 25 شعبان 1440 هـ الموافق 30 إبريل 2019 م واس

التقى معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تركيا المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي بمكتبه بمقر السفارة في أنقرة اليوم سفير جمهورية قيرغيزستان لدى تركيا كوبانيجبيك أمورالييف.

وتم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

// انتهى //

16:46ت م

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