

سكاكا 25 شعبان 1440 هـ الموافق 30 إبريل 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف، بمكتب سموه بالإمارة اليوم عبيد بن مبشر العنزي بمناسبة تعيينه مديراً لجمرك مطار الجوف.

ونوه سموه نائب أمير المنطقة بدور رجال الجمارك وما يقومون به من جهود في مجال عملهم، متمنياً لهم التوفيق والسداد.

وأعرب العنزي عن شكره لسمو نائب أمير منطقة الجوف لما استمع له من توجيهات، داعياً الله أن يكون عند حسن ظن الجميع.

// انتهى //

16:45ت م

0198





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / نائب أمير الجوف يستقبل مدير جمرك المطار المعين حديثاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.