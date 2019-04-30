السعودية اليوم / المجلس الرئاسي الليبي يخصص 100 مليون دينار ليبي لمواجهة الاحتياجات الطارئة للنازحين في البلديات



طرابلس 25 شعبان 1440 هـ الموافق 30 إبريل 2019 م واس

أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية اليوم تخصيص 100 مليون دينار ليبي لمواجهة الاحتياجات الطارئة للنازحين في البلديات.

ووفقًا للمادة الثانية من القرار رقم 552 لسنة 2019 م الصادر عن المجلس الرئاسي اليوم فإن وزارة المالية بحكومة الوفاق تتولى إصدار التفويضات المالية إلى البلديات مباشرة، حسب أوجه الصرف، وإيداع المبالغ المخصصة في حساب الطوارئ للبلديات.

وأوصى القرار المجالس البلدية بالعمل على تقديم الإعانات والمساعدات اللازمة للنازحين وفق الأموال المخصصة لهم، مع ضرورة تقديم تقارير المصروفات الفعلية إلى وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني، وفق ما تحدده التشريعات النافذة.

وأعلنت لجنة الأزمة بالمجلس البلدي صبراتة اليوم وصول عدد من العائلات النازحة من العاصمة طرابلس داخل مدينة صبراتة إلى 549 عائلة، مؤكدة أن مخازن الإغاثة أغلقت أبوابها بعد نفاد آخر سلة غذائية بداخلها، مما سبب أزمة في كيفية توفير السلات الغذائية لباقي العائلات.

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16:34ت م

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