السعودية اليوم / ورشة عمل تناقش دور الإعلام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 بالمنطقة العربية



القاهرة 25 شعبان 1440 هـ الموافق 30 إبريل 2019 م واس

عقدت اليوم بجامعة الدول العربية ورشة عمل بعنوان "دور الإعلام التنموي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة"، نظمها قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة، وافتتحها الأمين العام المساعد السفير بدر الدين علالي رئيس القطاع، بحضور عدد من الأكاديميين والإعلاميين وممثلي المنظمات والاتحادات الممارسة لمهام إعلامية في الدول العربية.

وتهدف الورشة التي أدارها مدير إدارة البحوث والدراسات الإستراتيجية بقطاع الإعلام بالجامعة الدكتور علاء التميمي إلى تسليط الضوء على دور الإعلام في تعزيز الوعي ودعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية من خلال طاولة مستديرة "عصف فكري" لتقديم رؤية واضحة حول وسائل وآليات النهوض بالإعلام في المجال التنموي.

وناقشت الورشة أربعة محاور أساسية حول العلاقة بين الإعلام والتنمية المستدامة، ودور الإعلام في تحقيق التنمية المستدامة، والتجارب الناجحة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إضافة إلى مناقشات مفتوحة حول متطلبات تحقيق الخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة 2030.

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16:32ت م

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