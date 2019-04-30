السعودية اليوم / أمانة نجران تُغلق مستودعاً مخالفاً للاشتراطات الصحية



نجران 25 شعبان 1440 هـ الموافق 30 إبريل 2019 م واس

أغلقت أمانة منطقة نجران أمس، أحد مستودعات تخزين المواد الغذائية مخالف للاشتراطات الصحية، داخل مدينة نجران.

وأوضح مدير إدارة الرقابة الشاملة بالأمانة فايز علي بن رجاء أن الفرق الرقابية الميدانية التفتيشية ضبطت مستودع لتخزين المواد الغذائية داخل مدينة نجران مخالف للاشتراطات الصحية، حيث جرى ضبط أصناف مختلفة من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

ورصدت الفرق التفتيشية العديد من المخالفات والمتمثلة في عدم تجديد الرخص الصحية للعاملين، وتدني مستوى النظافة العامة للمستودع ، وانتهاء الشهادات الصحية ، ومخالفة شروط التخزين ، وتكدس البضاعة داخل المستودع، بالإضافة إلى عدم وضع طبليات للأرز، فيما جرى تطبيق نظام الغرامات والجزاءات البلدية والإغلاق الفوري للمستودع وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها في وزارة الشؤون البلدية.

كما تم إتلاف المواد الغذائية المضبوطة والمتمثلة في إتلاف 12960 من البيض الفاسد و1600 كيلو من الأرز و2405 عبوات من المشروبات الغازية و400 كيلو من الجبن.

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16:23ت م

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