السعودية اليوم / "البيئة" تحذر من أسراب الجراد القادمة من اليمن بسبب الرياح



الرياض 25 شعبان 1440 هـ الموافق 30 إبريل 2019 م واس

أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن هناك خطرَ تكوُّن أسراب ناضجة وغير ناضجة تنتقل من المناطق الداخلية في اليمن، إلى داخل المملكة العربية

وبينت أن ذلك بسبب عامل الرياح التي سوف تستمر باتجاه المناطق المهددة حتى نهاية الفترة المذكورة أعلاه، منوهةً باحتمالية انتقال الأسراب إلى مناطق التكاثر الربيعية التقليدية بين الرياض والقصيم وحائل.

وأشارت الوزارة إلى أن تقارير منظمة الفاو أفادت بأن أسراب الجراد تتحرك في المناطق الداخلية لليمن، غرباً من حضرموت إلى مناطق الحزم ومأرب وعتق، بالإضافة إلى سرب واحد في المرتفعات شمال صنعاء، وسرب واحد على حدود المملكة العربية السعودية بين منطقة العبر وشرورة .

ونوهت الفاو بأنه لا توجد عمليات المسح والمكافحة في اليمن بسبب الظروف الراهنة هناك، علماً بأن السكان المحليين يقومون بجمع الجراد، مؤكدة أنها ستواصل متابعة الوضع والتطورات وإبلاغ الجهات المختصة بالمملكة بذلك مباشرة.

يذكر أن البيئة تواصل عمليات مكافحتها للجراد في الموسم الربيعي، حيث تتمثل أنشطتها في: توزيع سيارات الاستكشاف والمكافحة في الرياض والمدينة المنورة والقصيم وحائل والمنطقة الشرقية، والعمل على تأمين المبيدات وتوزيعها على فروع الوزارة ومكاتبها، وتسليم أجهزة الرش وتركيبها على السيارات، وإعادة توزيع أجهزة e-Locust3 الخاصة بتسجيل تقارير الاستكشاف والمكافحة، ومتابعة وتقييم الوضع بشكل مستمر، والدعم الفني واللوجستي لفروع المناطق، ومتابعة أعمال الاستكشاف والمكافحة بالتعاون مع الفروع، وأخيراً التواصل مع الدول المجاورة لمتابعة الأوضاع هناك.

// انتهى //

16:21ت م

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الرياض 25 شعبان 1440 هـ الموافق 30 إبريل 2019 م واسأوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن هناك خطرَ تكوُّن أسراب ناضجة وغير ناضجة تنتقل من المناطق الداخلية في اليمن، إلى داخل المملكة العربية السعودية في الجنوب (نجران - الدواسر- شرورة)، بدءاً من اليوم وحتى الإثنين 6 مايو 2019م.وبينت أن ذلك بسبب عامل الرياح التي سوف تستمر باتجاه المناطق المهددة حتى نهاية الفترة المذكورة أعلاه، منوهةً باحتمالية انتقال الأسراب إلى مناطق التكاثر الربيعية التقليدية بين الرياض والقصيم وحائل.وأشارت الوزارة إلى أن تقارير منظمة الفاو أفادت بأن أسراب الجراد تتحرك في المناطق الداخلية لليمن، غرباً من حضرموت إلى مناطق الحزم ومأرب وعتق، بالإضافة إلى سرب واحد في المرتفعات شمال صنعاء، وسرب واحد على حدود المملكة العربية السعودية بين منطقة العبر وشرورة .ونوهت الفاو بأنه لا توجد عمليات المسح والمكافحة في اليمن بسبب الظروف الراهنة هناك، علماً بأن السكان المحليين يقومون بجمع الجراد، مؤكدة أنها ستواصل متابعة الوضع والتطورات وإبلاغ الجهات المختصة بالمملكة بذلك مباشرة.يذكر أن البيئة تواصل عمليات مكافحتها للجراد في الموسم الربيعي، حيث تتمثل أنشطتها في: توزيع سيارات الاستكشاف والمكافحة في الرياض والمدينة المنورة والقصيم وحائل والمنطقة الشرقية، والعمل على تأمين المبيدات وتوزيعها على فروع الوزارة ومكاتبها، وتسليم أجهزة الرش وتركيبها على السيارات، وإعادة توزيع أجهزة e-Locust3 الخاصة بتسجيل تقارير الاستكشاف والمكافحة، ومتابعة وتقييم الوضع بشكل مستمر، والدعم الفني واللوجستي لفروع المناطق، ومتابعة أعمال الاستكشاف والمكافحة بالتعاون مع الفروع، وأخيراً التواصل مع الدول المجاورة لمتابعة الأوضاع هناك.// انتهى //16:21ت م0186

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