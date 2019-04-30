السعودية اليوم / بدء اجتماعات اللجنة الفنية الاستشارية لمجلس وزراء الصحة العرب



القاهرة 25 شعبان 1440 هـ الموافق 30 إبريل 2019 م واس

بدأت اليوم بجامعة الدول العربية اجتماعات اللجنة الفنية الاستشارية لمجلس وزراء الصحة العرب برئاسة مستشار وزير الصحة الليبي الدكتور علي أبو قرين، ومشاركة وفود الدول العربية الأعضاء.

وأوضح "أبو قرين" في تصريح على هامش الاجتماع أن اللجنة ستناقش على مدى يومين عددًا من قضايا العمل العربي المشترك في مجال الصحة بهدف تحسين صحة المواطن العربي، ومنها الإستراتيجية العربية بشأن إتاحة خدمات الصحة العامة في سياق اللجوء والنزوح في المنطقة العربية.

وأشار إلى أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن أيضًا موضوع تشكيل لجنة جائزة الطبيب العربي والأحوال الصحية للسكان في دولة فلسطين كما يبحث الاتفاق على الكلمة الموحدة لمجلس وزراء الصحة العرب أمام الدورة ال 72 للجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية التي تعقد في جنيف في مايو المقبل، وتشكيل المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب، وموضوع المجلس العربي للاختصاصات الطبية "البورد العربي".

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16:18ت م

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