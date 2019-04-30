السعودية اليوم / افتتاح مركز البيانات بجامعة الملك خالد في أبها



أبها 25 شعبان 1440 هـ الموافق 30 إبريل 2019 م واس

رعى معالي مدير جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي اليوم حفل افتتاح مركز البيانات بالإدارة العامة لتقنية المعلومات، وذلك بحضور عدد من وكلاء الجامعة ومنسوبيها، بمقر الإدارة العامة لتقنية المعلومات في المدينة الجامعية بأبها "قريقر".

وأوضح المشرف العام على الإدارة العامة لتقنية المعلومات الدكتور سالم بن فاير العلياني أن مركز البيانات يُعد من العناصر المهمة لأي منشأة، وذلك لاستضافته كل الخدمات والأنظمة ومن ثم إدارتها، لافتًا النظر إلى أن إنشاء المركز يسهم في حصول الجامعة على مستوى عالٍ من الجودة والكفاءة والاستمرارية الدائمة، وذلك لما يتمتع به من معايير مطابقه للمعايير العالمية "Uptime Institute" الخاصة بمراكز البيانات، الذي سيتيح للجامعة تحقيق شهادة "Uptime Tier 3" العالمية.

وأشار إلى أنه تم العمل على مشروع إنشاء المركز ابتداء بتوفير بنية تحتية جديدة تكون مدعومة من قبل الشركات المصنعة لضمان الجودة وإصلاح الأعطال بدقة وسرعة في حال حدوث خلل أو أعطال من شأنها التأثير على الخدمات، كما تم استبدال التكييف لمركز البيانات بوحدات تكييف جديدة ذات كفاءة عالية وبتكلفة تشغيل قليلة.

ولأهمية استمرارية الطاقة الكهربائية تم توفير وحدات كهربائية بديلة لتشغيل الخوادم أطول فترة ممكنة في حال انقطاع التيار الكهربائي عن المركز، إضافة إلى استبدال عدد من الأنظمة القديمة للتوافق مع البنية التحتية الجديدة التي شملت أجهزة وكابلات شبكية، وكذلك تقسيم وتنظيم الكابلات والأجهزة للوصول إلى الأعطال في حال حدوثها لمعالجتها بأسرع وقت ممكن.

وفي ختام فعاليات الحفل وجه معالي مدير الجامعة شكره للعاملين في المركز والقائمين عليه، مشيدًا بجهودهم في إنشاء وتنظيم أعماله، وشاركهم الصور التذكارية بهذه المناسبة.

// انتهى //

16:15ت م

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