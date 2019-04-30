السعودية اليوم / مدير شرطة طبرجل يكرم عدداً من منسوبي الشرطة



طبرجل 25 شعبان 1440 هـ الموافق 30 إبريل 2019 م واس

كرم مدير شرطة محافظة طبرجل العميد سلطان بن خالد الدامر بمكتبه اليوم عددًا من الضباط وصف الضباط من منسوبي الشرطة نظير جهودهم المتميزة.

وقدم العميد الدامر شكره لهم, وقام بتسليمهم شهادات التقدير.

من جانبهم أعرب المكرمون عن بالغ شكرهم وتقديرهم لمدير شرطة الجوف على هذا التكريم، عادّين ذلك حافزًا لهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة الدين والوطن.

// انتهى //

16:07ت م

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