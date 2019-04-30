السعودية | “التعليم” توقع مذكرة تفاهم مع وزارة التعليم الصحي البريطانية لتدريب 300 طبيب سعودي

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 3:09 مساءً, 30 أبريل 2019 م المناطق - واس شهد معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ اليوم, توقيع مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم الصحي في بريطانيا، لتدريب وابتعاث 300 طبيب سعودي سنوياً الى أفضل المستشفيات البريطانية لبرامج الزمالة والتخصص الدقيق.

وقع الاتفاقية وكيل الوزارة لشؤون الابتعاث الدكتور جاسر بن سليمان الحربش، ومدير التعليم والجودة في إنجلترا لتدريب الأطباء السعوديين لمرحلتي الإقامة الطبية والتخصص الدقيق البروفيسور جيد بيرن .

وأوضح الدكتور الحربش أن توقيع هذه المذكرة يعد نقطة تحول رئيسية في مسار الابتعاث الطبي، مشيراً إلى أن الاتفاقية تأتي ضمن مشروع كبير يدعمه معالي الوزير ومعالي نائبه للجامعات والبحث والابتكار وهو مشروع تطوير مقاعد التدريب الطبي على مستوى العالم, مبيناً أنه في المستقبل القريب سوف يتم إضافة مقاعد جديدة مع دول جديدة في هذا المسار المهم .

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