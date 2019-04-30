3 حيل تساعد على فتح نظام نور رغم البطء

2019-04-30

متابعات الخليج 365 - الرياض

مع إعلان وزارة التعليم عن نتائج الطلاب والطالبات لجميع المراحل عبر نظام نور برقم الهوية، شهد الموقع زيارات كثيفة أدت إلى بطء عملية الدخول والاستعلام.

وتعاني بعض السيرفرات من بطء شديد في حالة كثرة الزوار وخاصة المواقع الخدمية ومنها نظام نور Noor الذي تزامن فتح باب تسجيل رياض الأطفال عليه مع موعد إعلان نتائج الاختبارات النهائية.

طريقة فتح نظام نور مع بطء السيرفر

ويمكن استخدام عدة طرق تساعد على فتح المواقع المزدحمة وهي :

1- استخدام اتصال ذي سرعة عالية

2- استخدام متصفح خفيف مثل متصفح قوقل كروم

3- تكرار التحديث في حالة ثقل الموقع

وكانت وزارة التعليم أعلنت اليوم عن صدور نتائج الطلاب والطالبات في جميع المراحل عبر نظام نور.

وقالت الوزارة : يمكن للطالب وولي الأمر الاستفادة من خدمات نور المختلفة عن طريق حسابهم على نظام نور برقم الهوية عبر الرابط التالي (هنا).

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طريقة الاستعلام عن نتائج الاختبارات

ويمكن الاستعلام عن نتائج الاختبارات عبر موقع نور برقم الهوية ، حيث يتطلب ذلك إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور ثم الرمز التأكيدي ومن ثم الدخول على نظام نور للنتائج.

اضغط بعد ذلك على كلمة “التالي”، وبذلك يكون قد تم تسجيل حساب جديد تستطيع فتحه تلقائياً عند كل دخول.

ويتيح نظام نور متابعة أداء الطالب وتيسير عملية البحث بالخطوات البسيطة، وضمان سرّية هذا البحث باستخدام رقم سري خاص بكل طالب.

كما يتيح نظام نور لأولياء الأمور الدخول لتسجيل الأبناء أو البنات في الصف الأول الابتدائي، وذلك وفق الجدول الزمني المعلن في هذا الشأن، حيث يمكنهم الدخول بنفس اسم المستخدم وكلمة السر المستخدمة للدخول إلى النظام.

ويتيح نظام نور كذلك خدمة الاستعلام عن نتائج الطلاب “الشهرية والفصلية”، وكذلك التقارير الشهرية التي يعدها المعلمون والتي تكون خاصة بمستوى الطلاب الدراسي والأداء الخاص بهم خلال العام.