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منشآت تستعرض 8 مشاريع نسائية لتعزيز دور المرأة في التنمية
متابعات الخليج 365 - الرياض
شاركت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في مؤتمر دور المرأة في التنمية نحو مجتمع حيوي والمنظم من قِبل مؤسسة الوليد الإنسانية في “فيرسيزون الرياض” 27 أبريل 2019.
وجاءت مشاركة منشآت لعرض 8 مشاريع نسائية ضمن مسرعة أعمال المرأة والتي أُطلقت مطلع العام الحالي، بالإضافة إلى المشاركة في جلسة الاستراتيجيات والتطلعات المستقبلية للمرأة.
وأوضحت مدير إدارة ريادة الأعمال النسائية في منشآت أفنان البابطين خلال جلسة الاستراتيجيات والتطلعات المستقبلية دور منشآت وما تقدمه من مبادرات داعمة وممكنة تساهم في تعزيز مشاركة المرأة وذلك عبر إسهامها في الدور التنموي الاقتصادي للمملكة العربية السعودية.
الجدير بالذكر أن منشآت هيأت لـ 8 مشاريع نسائية المُشاركة من خلال أجنحةٍ لاستعراض أنشطتهن الريادية في المؤتمر، وتسعى منشآت من خلال هذه المُشاركة إلى التأكيد على دعمها للأدوار التكاملية التي تُلبي تطلعات القطاعات الخاصة.
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