مسك الخيرية تطور المهارات القيادية لطلبة الجامعات

2019-04-30

متابعات الخليج 365 - الرياض

تتيح مبادرة مسك القيم إحدى مبادرات مؤسسة محمد بن سلمان بن عبد العزيز “مسك الخيرية”، للطلبة الجامعيين تطوير المهارات القيادية، عبر برنامج “القيادة بالقيم” الذي فُتح باب التسجيل فيه ويستمر حتى يوم الاثنين 15 رمضان المقبل الموافق 20 مايو 2019م.

ويهدف برنامج القيادة بالقيم” الارتقاء بالطالب الجامعي، وتطوير قدراته بشكل مهني، من خلال الملاحظة والإرشاد والتمكين، والتدريب والمناظرة، الذي من المنتظر إطلاقه بعد شهرين.

وسيعمل البرنامج على إتاحة الفرصة للمتدربين بمرافقة بعض القياديين في القطاع الحكومي أو الخاص، لتحصيل أكبر قدر من الفائدة من خلال التواجد معه أثناء ساعات العمل، في خطوة يسعى من خلالها البرنامج إلى تعريف المتدربين بأهمية القيم في بيئة العمل، والإقناع والمناظرة.

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وحرصت مسك القيم عبر هذا البرنامج، على تمكين ورفع الروح المعنوية وتحفيز الطلاب الجامعيين، بما ينعكس على الأداء الوظيفي بشكل عام، تمهيداً للدخول في البيئة العملية بعد التخرج؛ لما للقيم من دور رئيس وفعال في تشكيل ثقافة الفرد التي تنعكس بالدرجة الأولى على ثقافة بيئة العمل، وفي الوقت الذي يسهم فيه البرنامج في صقل مهارات الطلاب.

ويسعى البرنامج أيضاً إلى اكتشاف المواهب الأخرى في مكنون الطلاب، بما يساعد في تكوين شخصية قيادية، من شأنها المشاركة في التنمية، وذلك بعد دخول الطالب وانتقاله من الحياة العلمية إلى الحياة العملية.

وصمم البرنامج للإسهام في بث عدد من العناصر التي يحتاجها الطالب الجامعي، تمهيداً للانتقال من الحالة التعليمية التي يعيشها، إلى الحالة التدريبية، ليكون في نهاية الأمر عنصراً فعالاً وبناءً في مجتمعه.

ودعت مبادرة مسك القيم، كل من يرى في نفسه الرغبة لتطوير الذات واكتساب مزيد من فرص اكتشاف الطاقات الكامنة، من الطلاب في المرحلة الجامعية – من الجنسين – التقدم على البرنامج من خلال زيارة منصة القيم، حيث سيتم لاحقاً إجراء المقابلة الشخصية التي تحدد الجاهزية.