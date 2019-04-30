الحقيل زارهم وأشاد بتجربتهم .. شباب وفتيات يتطوعون لترميم المنازل مجانا

2019-04-30

متابعات الخليج 365 -الرياض

زار وزير الإسكان ماجد الحقيل أحد المنازل التي تقوم جمعية ترميم الخيرية بالمنطقة الشرقية بالإشراف على ترميمها ويعود المنزل لأحد الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية من مستفيدي جمعية سواعد وذلك بحي النور في مدينة الدمام.

وكان في استقباله أثناء الزيارة رئيس مجلس إدارة جمعية ترميم الخيرية المهندس حمد الخالدي والذي قدم شرحا تعريفيا عن مهمة ترميم وما تقدمه من خدمات إسكانية كما كان في استقبال معاليه مدير خدمات المستفيدين بجمعية سواعد يحيى مقعدي والذي بدوره شكر جمعية ترميم الخيرية على مشروع ترميم منازل أشخاص ذوي الإعاقة الحركية والذي يعد أهم المشاريع التنموية للمستفيدين والتقى الوزير الحقيل المتطوعين والمتطوعات واطلع على أعمال الترميم التطوعية التي ينفذونها واطلع على مشاركة المهندسين والمهندسات في تشخيص حالة المنازل وتحديد احتياجاتها ثم تحديد خطوات وأولويات الترميم وفق ما يحتاجه المسكن .

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واستمع وزير الإسكان لشرح من المتطوعين والمتطوعات عن كيفية تنفيذ مهامهم التطوعية والتي تبدأ ببرنامج تدريب نظري تقدمه جمعية ترميم لهم بالتعاون مع مراكز تدريب تخصصية ومهنية.

وأشاد وزير الإسكان بما شاهده من أعمال تطوعية تفوق توقعاته معبراً عن مدى سعادته واعتزازه بكافة المتطوعين والمتطوعات مشيداً بما يحققه تطوعهم من أثر ملموس من خلال الارتقاء بالخدمات الإسكانية المقدمة للمستفيدين من مشاريع جمعية ترميم.