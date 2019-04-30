2019-04-30

متابعات الخليج 365 - الرياض

عقد في جامعة الفيصل أمس المؤتمر السنوي الثالث لحوكمة الشركات بحضور عدد كبير من المهتمين في الشركات والقطاعات المهتمة بحوكمة الشركات.

وقد تضمن برنامج المؤتمر إعلان مراكز الشركات الثلاثين الأولى في الحوكمة وتضمن المؤتمر شرحا عن آلية مؤشر الحوكمة وكذلك حلقة نقاش ضمت متحدثين من هيئة الاستثمار وهيئة سوق المال وخبراء عالميين متخصصين في الحوكمة.

وقال وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لتطوير البيئة الاستثمارية د.عايض العتيبي إنه تم التعاون مع وزارة التجارة والاستثمار بترشيح قائمة الشركات العائلية، وسيتم الإعلان عن نتائج المؤشر خلال العام الجاري.

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ولفت العتيبي إلى أنه تم خلال هذا العام إدراج 186 شركة لشملها المؤشر حيث يشمل جميع الشركات المدرجة في سوق المال السعودي (تداول) ويشمل جميع القطاعات بما فيها الصناديق العقارية والشركات المدرجة في السوق.

من ناحيته قال د.محمد آل هيازع مدير جامعة الفيصل إن مؤشر حوكمة الشركات السعودي CGI هو مبادرة من قبل الهيئة العامة للاستثمار ومقياس علمي تم تطويره من قبل فريق عمل مركز أبحاث حوكمة الشركات (CGC) التابع لكلية إدارة الأعمال في جامعة الفيصل بالتعاون مع استشاريين خارجيين من جامعة هارفرد وشركة كوبيرات للخدمات التقنية في الحوكمة.

وحظي المؤتمر بطرح عدد من الأوراق المهمة حيث أكد د.بندر السجان وكيل هيئة سوق المال للشؤون الاستراتيجية والدولية أن الحوكمة مهمة في السوق المالية وتعكس اقتصاد البلد وهو جزء حيوي في رؤية المملكة 2030م, وفي حال بناء سوق صحية بها حوكمة جيدة وشفافية سوف تنعكس بشكل مباشر وغير مباشر على اقتصاد المملكة, مشيرا إلى أن وعي واهتمام الشركات بالحوكمة ارتفع بشكل كبير, وهو ما يعطي للمستثمر الأجنبي ارتياحا أكبر في الاستثمار والحصول على كامل حقوقه, مؤكدا أن وعي الشركات سيخلق روح الالتزام من دون تكاليف.

من ناحيته قال عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة الفيصل الدكتور باجس محمد دودين إن الحوكمة تعتبر جزءاً لا يتجزأ من كيان الشركات لاسيما أن الأزمات المالية التي عانى بسببها الاقتصاد العالمي وضعت مفهوم حوكمة الشركات ضمن الأولويات, وتكمن أهمية الحوكمة في العمل على إطار يحكم تلك العلاقات ويساهم في تكامل أدوارها وضمان حقوقها بشفافية وعدل.