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2019-04-30 رابط الاستعلام عن نتائج طلاب المعاهد العلمية برقم الهوية متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements أعلنت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عن نتائج الطلاب في المعاهد العلمية.

وقالت الجامعة إنه يمكن الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية من خلال الدخول على الرابط التالي (هنا). وقدمت وكالة جامعة الإمام لشؤون المعاهد العلمية التهنئة للطلاب الناجين وأولياء أمورهم.









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