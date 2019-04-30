بالصور.. حادث شنيع يخلف ست إصابات في قلوة

جدة - عمرو شويل قلوة- الخليج 365- عايض ال ركبان

أصيب ستة أشخاص بإصابات خطيرة ومتوسطة، في حادث انقلاب وقع على طريق الصعاليك بمحافظة قلوه، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وصرح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني، بأن غرفة العمليات تلقت بلاغًا على الرقم الموحد 997 بوقوع حادث انقلاب صباح اليوم تحديداً طريق الصعاليك بمحافظة قلوة.

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وأضاف أن وقت البلاغ كان في تمام الساعة 9:49 صباح اليوم الثلاثاء، لافتًا إلى أنه تم توجيه ست فرق إسعافية من الهلال الأحمر وأيضًا فرقة من إسعاف الصحة إلى الموقع.

وأوضح “الزهراني”، أنه عند وصول أول فرقة ومسح الموقع، اتضح وجود ست إصابات بعد الكشف عليها تبين وجود أربع إصابات كانت خطيرة وإصابتين بسيطة تم التعامل معها إسعافيًا بالموقع، وتم نقل خمس إصابات عن طريق إسعافات الهلال الأحمر وإصابه نقلت عن طريق إسعاف الصحة إلى مستشفى قلوه العام.