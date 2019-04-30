رابط الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية نظام نور

نظام نور هى خدمة إلكترونية ضمن الخدمات التى تقدمها وزارة التعليم السعودية لجميع الطلاب وأولياء الأمور للاستعلام عن النتائج لجميع المراحل التعليمية المختلفة، ويتيح نظام نور متابعة أداء الطالب، كما يتيح لأولياء الأمور الدخول لتسجيل أبنائهم فى الصف الأول الأبتدائى، وذلك عن طريق إسم المستخدم وكلمة السر المستخدمة للدخول إلى النظام، ويمكن لأولياء الأمور معرفة نتائج أبنائهم لكافة المراحل المختلفة، وذلك عن طريق رقم الهوية الوطنية ورقم التحقق، وعلى الرغم من وجود بعض الأعطال التى سببت عطل بسيط فى الموقع، لكن تمت معالجة المشكلة، وقد أكد المتحدث الرسمى لوزارة التربية والتعليم السعودية، أن عمليات رفع نتائج الطلاب أوشكت على الإنتهاء، ويمكن الآن بكل سهولة إستعلام نتائج الطلاب عبر نظام نور، كما أن النظام يتيح لطلاب المملكة العربية السعودية الإطلاع على كل ما هو جديد، فيما يتعلق بأخبار الدراسة وجداول الإمتحانات من موقع نظام نور، ويتيح الإستعلام عن التقارير الشهرية التى يقوم المعلمون بإعدادها، والتى تكون خاصة بمستوى الطلاب الدراسى والأداء الخاص بهم خلال العام، وينتظر الكثير من طلاب المراحل الدراسية المختلفة نتائجهم للفصل الدراسى الثانى، والتى ستظهر عبر رابط موقع نور، ومن خلال موقع نجوم مصرية نقدم لكم نتائج نظام نور 1440 برقم الهوية الوطنية.

إستعلام نتائج الطلاب نظام نور

أولا يجب تسجيل الدخول إلى رابط إستعلام نتائج الطلاب برقم الهوية من هنا.

ثم إدخال إسم المستخدم، والرقم السرى.

ثم إدخال رمز التحقق.

ثم الضغط على تسجيل الدخول.

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