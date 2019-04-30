السعودية | الرائي الخضيري: شعبان ٣٠ يوماً والاثنين غرة رمضان

شكرا لقرائتكم الرائي الخضيري: شعبان ٣٠ يوماً والاثنين غرة رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أوضح مدير مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير الرائي عبدالله الخضيري في حديث لـ"العربية.نت" أن شهر شعبان فلكياً كامل، ودخول شهر رمضان الاثنين القادم.

وأكد "أن دخول شهر رمضان شرعاً لا يُبنى على توقعات أو حسابات فلكية، وإنما على رؤية شرعية تقرها المحكمة العليا ويعلنها ولي الأمر، أما الزمن الذي سيصادف نهاية شعبان وحلول شهر رمضان، حسب الحسابات الفلكية لمرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير، فآخر شعبان سيكون يوم الأحد ٣٠ شعبان ١٤٤٠هـ حسب تقويم أم القرى الموافق ٥ مايو ٢٠١٩، وهذا من الناحية الفلكية، ولعدم ثبوت دخول شهر شعبان، يكون الأحد ٣٠ شعبان حسب تقويم أم القرى، يكون ٢٩ حسب دخول الشهر من الناحية الشرعية وظروف الهلال في يوم الأحد الموافق ٥ مايو ٢٠١٩، سيتأخر في الغروب عن الشمس بما يزيد عن نصف ساعة وتتوقف رؤيته على عوامل كثيرة أهمها ما يتعلق بالعوالق التي تُعيق الرؤية من سحب وغبار وبخار ورياح مثيرة، لذا سيكون يوم الاثنين 6 مايو غرة رمضان المبارك فلكياً إن شاء الله".

وتابع الحديث: "أما إن غُم عن الناس مساء الأحد، فسيتأخر الهلال عن الشمس بما يزيد عن ٩٠ دقيقة يوم الاثنين، ومسؤولية تحديد اليوم الأول أو المكمل يخص المحكمة العليا فقط".

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وأوضح أن المرصد الفلكي اعتاد على الاستعداد المبكر لرصد هلال شهر رمضان، والترتيب مع معهد الملك سلمان للدراسات والخدمات الاستشارية، الذي يرتبط به المرصد، وكذلك مع الجهات ذات الاختصاص بالجامعة والتي تشمل العلاقات العامة والتشغيل والصيانة ووحدة الأمن والسلامة والخدمات وتقنية المعلومات.

ويقوم المسؤولون في المرصد بتجهيز جميع الأجهزة التي سيتم الرصد بها، وكذلك كاميرات التصوير الحديثة والتواصل مع المتعاونين (المترائين) مع المرصد، والذين حصلوا على دورات في كيفية رصد الأهلة وتحديد جدول زمني للتواجد في المقر الإداري للمرصد يوم الرصد، والتوجه إلى موقع الرصد والذي يبعد عن مدينة حوطة سدير مسافة 27 كيلومترا تقريباً.

وعن طريقة الحسابات الفلكية، قال الخضيري: "تتم الحسابات الفلكية أولا عن طريق البرنامج الفلكي الخاص بالمرصد وتحديد وقت التقابل (الاقتران المركزي) الذي سيحدث إن شاء الله الساعة الواحدة وخمسة وأربعين دقيقة (١:٤٥ ) فجر يوم الأحد الموافق ٥ مايو ٢٠١٩، وكذلك حساب حركة القمر في القبة السماوية وانزياحه بالدرجات نحو الشمس أو عنها مع أخذ الفوارق بين يوم وآخر.

وواصل الحديث: "وفي هذا العام تفيد المعطيات الحسابية التي قام بها مرصد جامعة المجمعة الفلكي أنه يوم السبت 29 شعبان 1440هـ الموافق 4 مايو 2019 حسب تقويم أم القرى، سيغرب القمر الساعة 6:05 مساءً بينما ستغرب الشمس 6:29 ، وفي يوم الأحد 30 شعبان 1440هـ الموافق 5 مايو 2019، ستغرب الشمس الساعة 6:30 عند درجة 288، وسيغرب الهلال الساعة 7:01 مساء عند درجة 286 شمال الغرب وجنوب الشمس، ومن ذلك نرى أن الهلال سيغرب بعد الشمس بمقدار 31 دقيقة وبارتفاع 6,77 واستطالة 9,43 هذا والله أعلم".