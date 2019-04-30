دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper «الزكاة والدخل» تعلن آخر موعد لتقديم «الإقرارات الضريبية»

ذكّرت الهيئة العامة للزكاة والدخل، المنشآت الخاضعة للزكاة وضريبة الدخل أنَّ اليوم الثلاثاء هو آخر موعد لتقديم الإقرارات عبر موقع الهيئة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر الماضي.

وحثّت الهيئة، في بيان لها، جميع المكلفين على تقديم إقراراتهم بحد أقصى في هذا التاريخ وسداد المستحقات بموجبها قبل نهاية هذه المهلة حتى يتسنى لها منحهم التسهيلات والشهادات المطلوبة في الوقت المناسب؛ لتمكينهم من إنهاء إجراءاتهم وصرف مستحقاتهم وعدم تعرضهم للغرامات وإجراءات التحصيل النظامية.

ومؤخرًا، أتاحت الهيئة الشهادة الفورية التي يمكن للمنشآت الحصول عليها عن طريق البوابة الإلكترونية للهيئة «gazt.gov.sa» ضمن المنظومة المتكاملة من الخدمات الإلكترونية، التي تقدمها لمختلف المنشآت لتسهيل تقديم الإقرارات الزكوية والضريبية وتبسيط إجراءات حصولهم على الخدمة وتسريع تنفيذها، وذلك من خلال أكثر من 59 خدمة وفَّرتها الهيئة على بوابتها الإلكترونية.

وتعد الهيئة العامة للزكاة والدخل الجهة المسؤولة عن جباية الزكاة والضريبة، وحلقة الوصل بين دافعي الزكاة ومستحقيها من المستفيدين من برامج الضمان الاجتماعي؛ حيث تقوم بتحويل مبالغ الزكاة التي تجبيها من المنشآت إلى حساب خاص لدى مؤسسة النقد العربي السعودي أولًا بأول للصرف منه على مستحقي الزكاة الشرعية المسجلين لدى وكالة الضمان الاجتماعي بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.