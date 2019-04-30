، 40 متخصصًا يناقشون تأسيس جميعات شبابية تعاونية ،

محمد بن مسعود - الدمام - "العنزي": حريتها المالية أكبر وتدخل السوق من أوسع أبوابه

أكد عدد من المتخصصين أن الحاجة قائمة إلى جمعيات تعاونية شبابية تهتم بالشباب وقضاياهم المختلفة، سواء كان المؤسسون لها من الشباب أنفسهم أو من خلال تأسيس جمعيات تعاونية مختصة بهم.

وذكروا أن هذا النوع من الجمعيات الذي يختلف عن الجمعيات غير الربحية التي تفرض عليها بعض القيود المالية، بينما تحظى الجمعيات التعاونية بميزة الشركات كونها استثمارية ويحق لها دخول السوق من أوسع أبوابه.

وقالوا خلال الورشة التي نظمتها الجمعية الخيرية لتطوير العمل التنموي "تنامي"، ورعتها مؤسسة الراجحي الإنسانية وحضرها 40 متخصصًا في العمل الاجتماعي والتنموي، إن سبب العزوف عن تأسيس جمعيات تعاونية هو عدم معرفة المجتمع بهذا النوع من الجمعيات، حيث يتبادر إلى الذهن بمجرد لفظ "جمعية" القول إنها خيرية، إضافة إلى غياب ثقافة العمل التعاوني في المجتمع.

وقال مدير عام الجمعية الخيرية لتطوير العمل التنموي "تنامي" خالد العواد: الورشة تؤكد أهمية تأسيس الجمعيات التعاونية الشبابية التي يتعدى أثرها الأثر الاجتماعي فقط إلى الأثر الاقتصادي والاجتماعي ومجالاتها المتخصصة بها، وذلك سعياً إلى تلبية متطلبات الشباب، وتطلعات الوطن تجاههم، بما يتواءم مع رؤية المملكة 2030، وبرامج التحول الوطني.

وأضاف: الورشة التي حضرها 40 متخصصًا وأدارها صالح بن حمدان الشهري، وعاملاً في القطاع التنموي الشبابي تأتي ضمن مبادرات جمعية تنامي التي تستهدف تطوير الجهات غير الربحية وآليات العمل فيها، وتمكين العاملين فيها في مجالات التنمية المختلفة، ومنها تنمية الشباب، من خلال تطوير قدراتهم وتوفير والأدوات اللازمة التي تساعدهم في ذلك.

وأردف: الورشة تحرص على زيادة فاعلية الشباب في مجتمعهم ووطنهم، مع شرح لكيفية بناء تلك الجمعيات وفق الأسس العلمية السليمة، التي تجمع بين التخطيط والمعرفة، وبين الجوانب العملية التنفيذية، كما تناولت الورشة التعريف بالجمعيات التعاونية الشبابية، وحصر التحديات والفرص في قطاع العمل الشبابي، وأبرز احتياجات الشباب، ومواطن القوة والضعف لدى الشباب باستخدام نموذج سوات، وتوصيات عامة للمشاركين.

من جانبه، أكد أمين عام مجلس الجمعيات التعاونية فواز العنزي لـ"الخليج 365" أن المجلس تحت مظلته 253 جمعية تعاونية، تعمل في عدد من المجالات منها الجمعيات الاستهلاكية، الزراعية، الصحية، النقل، الإسكان، التعليم، الرياضة، الصناعة، والتقنية، وغيرها.

وقال: يشترط لتشكيل أي جمعية تعاونية جديدة مجلس إدارة مكون من 12 عضوًا على الأقل ممن تزيد أعمارهم عن 18 عامًا.

وأضاف: هناك خلط بين الجمعيات التعاونية والجمعيات غير الربحية "الخيرية"، حيث إن الجمعيات التعاونية هي أشبه بالشركات الاستثمارية وهي جمعيات ربحية، والمستهدف هو تأسيس الشباب لمثل هذه الجمعيات التي تعود بالفائدة على الشباب أنفسهم، حيث سيكون دورها ربحيًا بحتًا، بعكس الجمعيات غير الربحية "الخيرية" التي تعتمد على الهبات والتبرعات والأوقاف.

وأردف: الجمعيات التعاونية يحق لها دخول السوق السعودي من أوسع أبوابه، حيث يحق لها منافسة الشركات والدخول في المشاريع وتخرج باستثمارات، غير الجمعيات الخيرية التي عليها رقابة نوعًا ما من مؤسسة النقد بعكس الحرية المالية للجمعيات التعاونية التي تعطى للشركات أنفسها.

وتابع: الجمعيات التعاونية تقوم بدور مهم في التنمية الشاملة، وفي تحسين الحالة الاقتصادية والاجتماعية، والمساهمة في حل الأزمات في حال وجودها، والاستقلال الذاتي.

وقال "العنزي": يهدف المجلس إلى تنسيق الجهود بين الجمعيات التعاونية المنتشرة على مستوى المملكة، وإقامة برامج ثقافية تعاونية للتوعية بأهداف الجمعيات التعاونية.